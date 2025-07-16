Eksim Enerji RES’te ilk 3’e koşuyor
Eksim Enerji, sadece geçtiğimiz yıl 1,9 milyon MW’lık elektrik üretimiyle 792 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda enerji üretti. Şirket, yüzde 100 yenilebilir enerji yatırımlarına önümüzdeki dönemde de devam edecek. Yatırımların devamında sadece Türkiye değil yurtdışı da var.
Ece CEYHUN
Eksim Enerji mevcutta Türkiye’de 814,7 MW olan kurulu gücünü yıl sonunda 1.030 MW’a çıkarmaya hazırlanıyor. Böylece yenilenebilir enerjide ilk 10’a, rüzgarda ise ilk 3'e girecek.
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve Eksin Enerji CEO’su Arkın Akbay ile Silivri sahasında 28. rüzgar tribünün kurulum aşamasında şirketin bugünkü durumunu ve hedeflerini konuştuk. Silivri Fener köyünde yer alan Eksim Enerji’nin Silivri RES’i bölgenin ilk santrali olma özelliğini de taşıyor.
Mevcut durumda 23’ü aktif türbinle faaliyet gösteren Silivri RES tesisi, kapasite artırma projesi tamamlandığında 33 türbine ve 129 MW kurulu güce ulaşarak yılda 170 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılıyor olacak. Tesis bugüne kadar toplamda 2,2 milyon MWh elektrik üreterek yaklaşık 760 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılarken inşa halindeki 52 MW’lık güç için saha çalışmaları hız kazanmış durumda. Şirket proje dahilinde yıl sonuna kadar 8 türbin ve önümüzdeki yıl ise 2 türbin devreye almaya hazırlanıyor.
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, bir grup gazeteci ile yaptığı basınla sohbet toplantısında holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Enerji’nin yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türkiye’nin her bölgesinde son 20 yıldır yeşil enerji dönüşümüne katkı sağladığını anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın “2035 Yenilenebilir Enerji Hedefleri” kapsamında yurt içi ve yurt dışı yatırımlarına devam ettiklerini anlatan Tivnikli, “Yenilenebilir kaynaklardan daha fazla elektrik üretimi için yatırımlarımızı sürdürüyoruz” dedi.
1,2 milyon ton karbon salınımının önüne geçildi
Tivnikli şu bilgileri verdi: “Yurtiçi ve yurtdışı yaklaşık toplam 1000 MW’lık kurulu güce ulaştık. Eksim Enerji, bunun 564 MW’ını rüzgar enerjisi (RES), 186,5 MW'ını güneş enerjisi (GES), 162 MW'ını ise hidroelektrik santralleri (HES) ile sağlıyor. Eksim Enerji mevcutta Türkiye’de 814,7 MW olan kurulu gücünü yıl sonunda 1.030 MW’a çıkarıyor. Bu sayede yenilenebilir enerjide ilk 10’a, RES’te ise ilk 3’e girmiş olacağız. Ukrayna ve Gürcistan yatırımlarıyla birlikte toplam portföy ise 3.000 MW’ı aştı.”
Eksim Enerji, geçtiğimiz yıl 1,9 milyon MW’lık elektrik üretimiyle 792 bin hanenin ihtiyacını karşılayacak miktarda enerji üretirken verilen bilgiye göre 1,2 milyon ton karbon salımının önüne geçildi. Eksim Enerji’nin 2014 yılında faaliyete başlayan Silivri RES, aynı zamanda yenilenebilir enerji üretiminde kritik bir bölge. Eksim Enerji’nin diğer santrallerine oranla daha yüksek kapasite kullanımıyla çalışarak en fazla elektrik üreten santrallerden biri konumunda bulunurken Ebubekir Tivnikli, Geyve RES’in gücünün de 150 MW ulaştığını söyledi.
Geyve RES’i 3’e katladı
“Eksim Enerji yatırım hedefleri kapsamında, Sakarya’nın Geyve ilçesinde yer alan rüzgar enerji santraline 2024-2025 döneminde 14 türbin ekleyerek önemli bir aşamayı geride bıraktık” diyen Tivnikli, “İşletmeye geçen yatırımla 2024 yılı başında 50 MW olan kapasitesini 150 MW güce ulaştırmış oldu. Santral yılda ortalama 410 milyon kWh enerji üretecek ve böylelikle yaklaşık 171 bin hanenin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynaktan üretilen enerjiyle karşılanmış olacak” bilgisini verdi.
Viranşehir GES 170 bin haneye ulaşacak
Eksim Enerji olarak sadece yenilebilir kaynaklara ‘temiz’ enerjiye yatırım yaptıklarının altını çizen Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Viranşehir GES ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Güneş enerjisi santralleriyle de portföyünü zenginleştiren Eksim Enerji; Şanlıurfa Viranşehir GES projesinin 45 MW’lık ilk etabını idari onaylar doğrultusunda devreye almıştık. Altı aylık süre içinde santralin kurulu gücü dört kattan fazla artırılarak 181.5 MW’a çıkarıldı. Bu ay içerisinde tamamlanacak proje ile 191.5 MW kurulu güce ulaşılması ve 170 bin hanenin ihtiyacına karşılık gelen temiz elektriğin sağlanması planlanıyor.”
Şirketin Balıkesir Susurluk ve Ovacık Hibrit GES yatırımları ise sürüyor.
Depolama ağı 600 MW’ı aşıyor
Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay da toplam 608 MW gücünde depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için ön lisans adımlarını da tamamladıklarını kaydederek “Kırklareli, İstanbul ve Edirne’den Eskişehir, Muğla ve Antalya’ya uzanan 9 santral sahası; Marmara, İç Anadolu, Ege ve Akdeniz bölgelerini kapsıyor. Şirketin depolamalı santral kapasitesinin 437 MW’lık kısmı rüzgar, 171 MW’lık kısmı ise güneş enerjisinden oluşuyor” açıklamasını yaptı.
Yeni düzenlemeler yatırım sürelerini kısaltır
Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay ile işin teknoloji boyutunu da konuştuk. Silivri sahasında 28. tribünün montajı sırasında direğin 85 metre kanat uzunluğunun da 81.5 metre buna karşılık dünyada en uzun kanadın 182 metre olduğunu da öğrendik. Çin, rüzgar türbini teknolojisinde de hızla ilerlerken bu alanda da dünyadaki rüzgar enerjisi yatırımlarının büyük bir bölümünü gerçekleştiriyor.
Sohbetin bir bölümünde söz yeni yapılan düzenlemelere gelirken Tivnikli, “Yeni düzenlemeler yatırım sürelerini kısaltacak ve yatırım aşamaları 2,5 yıldan 1,5-2 yıla kadar inebilecek” dedi. Avrupa'da ise özellikle doğalgaz krizleri sonrasında izin süreçlerinin kısaltılması için çalışmalar sürüyor. Avrupa’da bazı projelerde izin süreleri 7 yılı bulabiliyor.
Sektörde yerlilik oranı ise yüzde 55. Türkiye’ bugün kanat, kule ve jeneratör de yerli üretimi gerçekleştirebiliyor. Bu da paha olarak bakıldığında türbinin yüzde 55'ine denk geliyor. YEKA modeli olarak adlandırılan bu sistemle alım garantisi de veriliyor. Tribünlerde amorti süreleri 12-13 yıla kadar çıkabiliyor ve türbin maliyetlerinde artışlar yaşanıyor. Yaşanan maliyet artışının ise yüzde 50’ler civarında olduğu belirtiliyor.