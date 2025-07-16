Eksim Enerji RES’te ilk 3’e koşuyor

Ece CEYHUN

Eksim Enerji mevcutta Türkiye’de 814,7 MW olan kurulu gücünü yıl sonunda 1.030 MW’a çıkar­maya hazırlanıyor. Böylece yenilenebilir enerjide ilk 10’a, rüzgarda ise ilk 3'e girecek.

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Ti­vnikli ve Eksin Enerji CEO’su Arkın Akbay ile Silivri saha­sında 28. rüzgar tribünün ku­rulum aşamasında şirketin bugünkü durumunu ve he­deflerini konuştuk. Silivri Fe­ner köyünde yer alan Eksim Enerji’nin Silivri RES’i bölge­nin ilk santrali olma özelliği­ni de taşıyor.

Mevcut durum­da 23’ü aktif türbinle faaliyet gösteren Silivri RES tesisi, kapasite artırma projesi ta­mamlandığında 33 türbine ve 129 MW kurulu güce ulaşarak yılda 170 bin hanenin elekt­rik ihtiyacını karşılıyor ola­cak. Tesis bugüne kadar top­lamda 2,2 milyon MWh elekt­rik üreterek yaklaşık 760 bin hanenin elektrik ihtiyacı­nı karşılarken inşa halindeki 52 MW’lık güç için saha ça­lışmaları hız kazanmış du­rumda. Şirket proje dahilin­de yıl sonuna kadar 8 türbin ve önümüzdeki yıl ise 2 tür­bin devreye almaya hazırla­nıyor.

Eksim Holding Yöne­tim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, bir grup gazeteci ile yaptığı basınla sohbet toplan­tısında holding çatısı altında faaliyet gösteren Eksim Ener­ji’nin yüzde 100 yenilenebilir enerji yatırımlarıyla Türki­ye’nin her bölgesinde son 20 yıldır yeşil enerji dönüşümü­ne katkı sağladığını anlattı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Ba­kanlığı’nın “2035 Yenilene­bilir Enerji Hedefleri” kapsa­mında yurt içi ve yurt dışı ya­tırımlarına devam ettiklerini anlatan Tivnikli, “Yenilene­bilir kaynaklardan daha fazla elektrik üretimi için yatırım­larımızı sürdürüyoruz” dedi.

1,2 milyon ton karbon salınımının önüne geçildi

Tivnikli şu bilgileri verdi: “Yurtiçi ve yurtdışı yaklaşık toplam 1000 MW’lık kuru­lu güce ulaştık. Eksim Ener­ji, bunun 564 MW’ını rüzgar enerjisi (RES), 186,5 MW'ı­nı güneş enerjisi (GES), 162 MW'ını ise hidroelektrik santralleri (HES) ile sağlıyor. Eksim Enerji mevcutta Tür­kiye’de 814,7 MW olan kuru­lu gücünü yıl sonunda 1.030 MW’a çıkarıyor. Bu sayede ye­nilenebilir enerjide ilk 10’a, RES’te ise ilk 3’e girmiş ola­cağız. Ukrayna ve Gürcistan yatırımlarıyla birlikte toplam portföy ise 3.000 MW’ı aştı.”

Eksim Enerji, geçtiğimiz yıl 1,9 milyon MW’lık elekt­rik üretimiyle 792 bin hane­nin ihtiyacını karşılayacak miktarda enerji üretirken ve­rilen bilgiye göre 1,2 milyon ton karbon salımının önü­ne geçildi. Eksim Enerji’nin 2014 yılında faaliyete başla­yan Silivri RES, aynı zaman­da yenilenebilir enerji üreti­minde kritik bir bölge. Eksim Enerji’nin diğer santrallerine oranla daha yüksek kapasite kullanımıyla çalışarak en faz­la elektrik üreten santraller­den biri konumunda bulunur­ken Ebubekir Tivnikli, Geyve RES’in gücünün de 150 MW ulaştığını söyledi.

Geyve RES’i 3’e katladı

“Eksim Enerji yatırım he­defleri kapsamında, Sakar­ya’nın Geyve ilçesinde yer alan rüzgar enerji santrali­ne 2024-2025 döneminde 14 türbin ekleyerek önemli bir aşamayı geride bıraktık” di­yen Tivnikli, “İşletmeye ge­çen yatırımla 2024 yılı başın­da 50 MW olan kapasitesini 150 MW güce ulaştırmış ol­du. Santral yılda ortalama 410 milyon kWh enerji üretecek ve böylelikle yaklaşık 171 bin hanenin elektrik ihtiyacının tamamı yenilenebilir kaynak­tan üretilen enerjiyle karşı­lanmış olacak” bilgisini verdi.

Viranşehir GES 170 bin haneye ulaşacak

Eksim Enerji olarak sade­ce yenilebilir kaynaklara ‘te­miz’ enerjiye yatırım yaptıkla­rının altını çizen Eksim Hol­ding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, Viranşe­hir GES ile ilgili de şu bilgileri verdi: “Güneş enerjisi santral­leriyle de portföyünü zengin­leştiren Eksim Enerji; Şanlı­urfa Viranşehir GES projesi­nin 45 MW’lık ilk etabını idari onaylar doğrultusunda devre­ye almıştık. Altı aylık süre için­de santralin kurulu gücü dört kattan fazla artırılarak 181.5 MW’a çıkarıldı. Bu ay içeri­sinde tamamlanacak proje ile 191.5 MW kurulu güce ulaşıl­ması ve 170 bin hanenin ihtiya­cına karşılık gelen temiz elekt­riğin sağlanması planlanıyor.”

Şirketin Balıkesir Susur­luk ve Ovacık Hibrit GES ya­tırımları ise sürüyor.

Depolama ağı 600 MW’ı aşıyor

Eksim Enerji CEO’su Ar­kın Akbay da toplam 608 MW gücünde depolamalı rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için ön lisans adımlarını da tamamladıklarını kaydede­rek “Kırklareli, İstanbul ve Edirne’den Eskişehir, Muğla ve Antalya’ya uzanan 9 sant­ral sahası; Marmara, İç Ana­dolu, Ege ve Akdeniz bölgele­rini kapsıyor. Şirketin depo­lamalı santral kapasitesinin 437 MW’lık kısmı rüzgar, 171 MW’lık kısmı ise güneş ener­jisinden oluşuyor” açıklama­sını yaptı.

Yeni düzenlemeler yatırım sürelerini kısaltır

Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ve Eksim Enerji CEO’su Arkın Akbay ile işin teknoloji boyutunu da konuştuk. Silivri sahasında 28. tribünün montajı sırasında direğin 85 metre kanat uzunluğunun da 81.5 metre buna karşılık dünyada en uzun kanadın 182 metre olduğunu da öğrendik. Çin, rüzgar türbini teknolojisinde de hızla ilerlerken bu alanda da dünyadaki rüzgar enerjisi yatırımlarının büyük bir bölümünü gerçekleştiriyor.

Sohbetin bir bölümünde söz yeni yapılan düzenlemelere gelirken Tivnikli, “Yeni düzenlemeler yatırım sürelerini kısaltacak ve yatırım aşamaları 2,5 yıldan 1,5-2 yıla kadar inebilecek” dedi. Avrupa'da ise özellikle doğalgaz krizleri sonrasında izin süreçlerinin kısaltılması için çalışmalar sürüyor. Avrupa’da bazı projelerde izin süreleri 7 yılı bulabiliyor.

Sektörde yerlilik oranı ise yüzde 55. Türkiye’ bugün kanat, kule ve jeneratör de yerli üretimi gerçekleştirebiliyor. Bu da paha olarak bakıldığında türbinin yüzde 55'ine denk geliyor. YEKA modeli olarak adlandırılan bu sistemle alım garantisi de veriliyor. Tribünlerde amorti süreleri 12-13 yıla kadar çıkabiliyor ve türbin maliyetlerinde artışlar yaşanıyor. Yaşanan maliyet artışının ise yüzde 50’ler civarında olduğu belirtiliyor.