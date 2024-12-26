Eksim Holding, israfın yıkımını azaltacak

Eksim Holding, sürdürü­lebilir bir yaşamın kar­şısındaki en büyük teh­dit olan israfa dikkat çekmek amacıyla ‘Yeteri Kadar En Doğ­ru Karar’ kampanyasını devreye aldı. Gıda, su ve enerji başta ol­mak üzere israfın çevresel sür­dürülebilirliğe, toplum hayatına ve ekonomiye olumsuz etkileri­ne odaklanan kampanya kapsa­mında eğitim, tarım, atık yöne­timi gibi alanlarda kamu ve sivil toplum kuruluşları iş birliğinde projeler hayata geçirilecek.

Eksim Holding Yönetim Ku­rulu Başkanı Ebubekir Tivnikli, ‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ın bir sosyal sorumluluk hareketi olmasının yanı sıra hayatları ve iş yapış şekillerimizi yeniden dü­şünmeyen çağıran bir davet ni­teliği taşıdığını vurguladı. Tiv­nikli, “Bugün, enerji ve gıda sek­törleri olmak üzere iki stratejik iş kolunda yer alıyoruz.

Holding olarak gerçekleştirdiğimiz ya­tırımların ticari getirisinin ya­nında, toplumun refahı ve çev­renin menfaatine olup olmadı­ğını da her zaman sorguluyoruz. Holdingimizi var eden ve aile­mizden bize miras kalan değer­lerin temelinde, büyüklerimizin yeteri kadarını kullanmaya ve is­raf etmemeye dayalı anlayışı yer alıyor. Biz de bu anlayışı kurum kültürümüzün temeline yerleş­tirdik, yaygınlaştırmayı da görev biliyoruz” dedi.

“Her gün 12 milyon ekmek çöpe gidiyor”

Küresel iklim değişikliğinin verdiği zararların yanı sıra bi­linçsiz tarım ve sulama uygula­malarının israfa sebep olduğunu belirten Tivnikli; “Yeraltı suları­nın kullanımı, modern sulama­nın yaygın olmayışı ve kuraklık, hem topraklarımızın hem de su kaynaklarımızın tükenmesine yol açıyor. Bu duruma duyarsız kala­mayarak toprağın ve suyun değe­rini hatırlatacak bir seferberlik hareketi başlatmak için yola çık­tık” ifadelerini kullandı.

Gıda israfına rakamlarla deği­nen Tivnikli, “Maalesef ülkemiz­de yıllık gıda israfının boyutu 43 milyar dolar ve her gün 12 mil­yon ekmek çöpe gidiyor. Bu de­vasa israf tablosunu değiştirmek için tüm kurumlara görev düşü­yor. Bugün karşı karşıya olduğu­muz iklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynakların tükenmesi gi­bi küresel sorunlar, israfa karşı toplumun her kesimini sorum­lu kılıyor. Bu nedenle, ‘Yeteri Ka­dar’ şemsiyesi altındaki projele­rimize paydaş olmak ve bizimle birlikte çözüm üretmek isteyen herkesi israf karşıtı bu seferber­liğe davet ediyoruz” dedi.

Çocukların farkındalığını artırmak hedefleniyor

‘Yeteri Kadar En Doğru Karar’ altında öncelikle çocuklar, gençler ve çiftçiler hedeflendi. Bu kapsam­da Dicle Elektrik, Diyarbakır Mil­li Eğitim Müdürlüğü ile iş birliğine imza attı. Dicle’nin Rüyası’ isimli tiyatro oyunu, Dicle Elektrik’in gö­nüllü çalışanlarından oluşan tiyat­ro kulübü üyeleriyle devreye alındı.

Atıklar gübreye dönüştürülerek ekosistemi destekleyecek

KORU Derneği’nin ‘Yeteri Kadar’ kampanyasının en önemli paydaşlarından biri olduğunu vurgulayan Yusuf Ekiz, israfa karşı gıda atıklarının geri dönüşümü projesine de değindi. Ekiz, “Zincir fırın-kafe mağazamız Aslı’nın üretim tesislerinden çıkan gıda atıklarını, KORU’nun kompost fabrikasında geri dönüştürerek doğaya kazandırıyoruz. Kompost gübrelerin bir kısmını ise korunaklı paketler halinde Aslı şubelerinde müşterilerimize ulaştıracağız. Bunun yanında atıksız alışverişi teşvik etmek için kahve termosu indirimleri, geri dönüştürülebilir paket kullanımı ve israfsız menü gibi pek çok yenilikçi uygulamayı da devreye aldık” dedi.