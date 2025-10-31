Eksim Holding sürdürülebilir tarım uygulamalarını yaygınlaştırıyor

Geçtiğimiz yıl sonunda “Yeteri Kadar” projesini hayata geçiren şirket, iştirakleri aracılığıyla özellikle israfın azaltılması ve sürdürülebilir tarımsal üretimin yaygınlaşmasına yönelik farkındalık projeleri yürütüyor.

Türkiye’nin üretim gündeminde tarımsal verimlilik ve israfla mücadele öne çıkarken, Eksim Holding “Yeteri Kadar” kampanyasıyla ülke çapında farkındalığı artırma çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda grup şirketleri Dicle Elektrik, Eksim Enerji ve Aslı ile projeler yürüten Eksim Holding, çeşitli alanlarda çalışmalar gerçekleştiriyor. Öğretmen ve öğrenci atölyeleri, genç çiftçi eğitimleri ve atıksız alışveriş adımlarıyla da kaynak verimliliğini sahaya taşıyor.

Sürdürülebilir tarım için kapsamlı eğitimler düzenleniyor

“Bir Destek Bin Bereket” projesiyle su israfının önlenmesi ve toprağın bereketinin sürdürülebilir hale gelmesi için çalışan grup şirketi Dicle Elektrik, alanında uzman akademisyen ve araştırmacılardan oluşan bir ekiple çiftçilere yönelik özel eğitimler veriyor.

İlk etapta 250 çiftçinin eğitim aldığı program kapsamında her yıl 2.000 çiftçiye eğitim verilmesi planlanıyor. Böylece 2028 yılına kadar toplam 10.000 çiftçiye ulaşılması hedefleniyor.

Geçtiğimiz yıl başarıyla tamamlanan ilk dönemin ardından bu yıl Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi iş birliğiyle genç çiftçilere yönelik ikinci dönem eğitimleri başlatıldı. Program kapsamında üreticilere modern sulama sistemleri, debi ve basınç ölçümleri ile su maliyetlerinin azaltılması gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Böylece tarımsal üretimde israfın önlenmesi ve kaynakların daha verimli kullanılması amaçlanıyor.

Çocuklara tasarruf bilinci aşılanıyor

Doğa Dostu Etkinlik Kiti ve Kitabı projesiyle de çocuklara kaynakların doğru kullanımı ve sürdürülebilir düşünme alışkanlığı kazandırılması hedefleniyor.

Projenin ilk aşamasında Dicle Elektrik ve Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle “Doğa Dostu Öğretmen Atölyesi” düzenlenerek 120 öğretmen, enerji, su ve gıda israfının boyutları hakkında detaylı olarak bilgilendirildi. Eğitimi alan öğretmenlerin ilk etapta 8–11 yaş grubundaki 4.000 öğrenciye ulaşması hedefleniyor.

Bu kapsamda 2025 yılının ilk döneminde toplam 120 öğretmene ve 2.000 çocuğa eğitim verildi. Dicle Elektrik, eğitim faaliyetlerine ek olarak çocuklara ilham verecek sanatsal etkinlikler de düzenliyor.

Şirketin gönüllü çalışanlarından oluşan tiyatro kulübü üyelerince sahnelenen “Dicle’nin Rüyası” adlı tiyatro oyunu, elektrik dağıtım hizmeti verilen Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Siirt illerinde yaklaşık 12.000 öğrenciye ulaştı. Oyun, 2025–2026 döneminde Şırnak, İstanbul ve Mardin başta olmak üzere diğer illerde de sahnelenmeye devam edecek.

Atıklar komposta dönüştürülüyor

Eksim Holding’in gıda sektöründeki markası Aslı, “Yeteri Kadar” hedefleri doğrultusunda üretim tesislerinden çıkan gıda atıklarını Koru Derneği’nin kompost fabrikasında geri dönüştürerek doğaya kazandırıyor.