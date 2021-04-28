Eksim Holding, Yolcu360'a 6 milyon dolar yatırım yaptı

Eksim Holding’e girişimcileri desteklemek için kurduğu Eksim Ventures araç kiralama platformu Yolcu360’a 30 milyon dolar değerleme ile hisselerinin yüzde 20’si karşılığında 6 milyon dolarlık "Seri A Yatırımı" gerçekleştirdi.

Eksim Ventures'ın, Yolcu360'a yaptığı yatırıma ilişkin düzenlenen çevrim içi basın toplantısına, Eksim Holding Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak ve Yolcu360 Üst Yöneticisi (CEO) Umut Yıldırım katıldı. Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli ise sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamadı.

Oruncak, toplantıda yaptığı konuşmada, teknolojiyi ve yenilikçi fikirleri destekleyen bir iş modeline inandıklarını belirterek, Yolcu360’ın iş modelini de bu sebeple çok beğendiklerini söyledi. Şirketin iş yapış kültürünü de etkileyici bulduklarını ifade eden Oruncak, "Son derece iş odaklı ve adanmış bir ekip kültürü gördük. Bu kültürü oluşturmuş bir ekibi finansal olarak desteklemek bize çok uygun geldi. Yolcu360’ın araç kiralama sektöründe Türkiye ve dünyada lider olma hedefine destek vermek istiyoruz." diye konuştu.

"Unicorn olma hedefimiz için bir 'yakıt ikmali' oldu"

Yolcu360 CEO'su Umut Yıldırım ise değerlemenin ve alınan yatırımın Unicorn olma hedefleri için bir "yakıt ikmali" olduğunu dile getirdi. Umut Yıldırım, yatırım görüşmeleri sırasında Eksim Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebubekir Tivnikli’nin "Benim hayallerim tutkulu girişimcilerin hayallerinin hayata geçmesi ve milli teknolojiye yatırım yaparak ülkemizden global pazarlarda söz sahibi girişimler çıkması" sözlerinin kendileri için motive edici olduğunu aktardı.

Dünyaya açılmayı planlıyor

Öte yandan, toplantıda aktarılanlara göre, Silikon Vadisi’nden yola çıkan ve kuruluşundan kısa bir süre sonra hikayesini Türkiye’den devam ettirme kararı alan Yolcu360 söz konusu yatırımla şimdi de dünyaya açılmak ve Unicorn olmak için önemli bir adım attı. Şirket, ilk etapta Doğu Avrupa ülkeleri ve Ukrayna gibi pazarlara açılmayı hedefliyor.