Eksim Holding’ten girişim destek programı

Girişimlerin gelişimine destek sağlamak amacıyla Eksim Holding tarafından Dicle Elektrik’in desteğiyle bu yılın başında devreye alınan Eksim Pulse Girişim Programı’nda yeni bir aşamaya geçildi. Bu kapsamda 106 başvuru arasından seçilen 26 ekip, jüri sunumlarını gerçekleştirdi. Ekip çalışması, proje fikri, pazar ve yatırım potansiyeli kriterleri kapsamında gerçekleştirilen değerlendirmeler sonucunda 8 ekip, mentorluk ve eğitim programına dahil edildi.

100.000TL’ye kadar destek sağlanacak

Program kapsamında girişimlerin ihtiyaç duydukları saha çalışmalarına doğrudan ulaşmalarına, 100.000TL’ye kadar sağlanacak olan hibe desteğiyle projeleri için malzeme alımına ve diğer yatırımlarını hayata geçirmelerine, alanında uzman mentorlar tarafından verilecek eğitimin yanında bire bir mentorluklarla projelerini gerçekleştirmelerine imkan sağlanacak. Eksim Holding çatısı altında bulunan Eksim Ventures tarafından yatırım fırsatı yakalayabilecek projeler bu sayede girişim ekosistemine dahil olabilecek.

Eksim Pulse ile birlikte desteklenen ekiplerin ürünlerinin gelişiminin tamamlanması, satışa başlayanların daha büyük ölçekte iş yapabilmesinin sağlanması, yatırım alması; Dicle Elektrik ve Eksim Holding ile Ar-Ge projeleri ve işbirliklerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu esnada Eksim Ventures ile birlikte diğer yatırımcılardan, fonlardan, girişim sermayesi şirketlerinden yatırım alabilmesi de hedefler arasında yer alıyor.

Konuyu değerlendiren Eksim Holding Teknoloji, Ar-Ge ve İş Geliştirme Başkanı Uğur Mutluhan Oruncak; “Eksim Holding olarak yenilenebilir enerjinin, enerji üretim, dağıtım ve depolama teknolojilerinin gelişmesine katkıda bulunmak istiyoruz. Çağrısını açtığımız konularda proje geliştirmek isteyen girişimcileri desteklemek, büyüyebilecek iş fikirlerine dönüşecek konulara hem maddi olarak, hem de tecrübe, bilgi birikimi, hatta bir nevi laboratuar sağlamak, girişimcilerimizin hedeflerine daha hızlı ulaşmasına katkıda bulunacaktır.

Bu kapsamda Eksim Pulse elektrik sektörünün geleceğine ışık tutacak önemli girişimlerin hayata geçirilmesi için değerli bir proje. Yoğun sunum süreçlerinin sonunda programa dâhil olan 8 girişimimizi tebrik ediyorum. Ülkemiz girişimcilerine, girişimcilik ekosistemine katkıda bulunacak yatırımları yapmayı sürdüreceğiz” dedi.

Ekiplerin gelişimi mentorluklarla desteklenecek

Eksim Pulse Girişim Programı’nda; enerji dağıtım yönetimi, enerji dağıtım teknolojileri, dijital çözümler, enerji tedariki ve enerji lojistiği kategorilerinde projeler kabul ediliyor. Bu kapsamda girişimcilerin projelerini geliştirmek için ihtiyacı olan proje yönetimi, ürün tasarımı, finans yönetimi, marka/patent gibi konuların yanında, girişimcilik yolunda ihtiyaç duyulan sunum teknikleri, müzakere, yaratıcı düşünme gibi eğitimler de veriliyor. 4 ay boyunca ekiplerin gelişimi mentorluklarla desteklenecek. Ürünleri hazır olan ekiplere ise satış ve yatırımcı görüşmeleri noktasında networking imkânı sağlanacak.

Program kapsamında yapılan değerlendirmeler sonucunda yenilenebilir enerji verilerini kullanarak harita üzerinden tahminleme sistemi oluşturan Power Dev projesi birinci oldu. Drone ile görüntü işleme projesi hazırlayan Hummingdrone ise programda ikinciliği elde etti. Programa kabul edilen üçüncü proje ise enerjinin talepten daha fazla üretildiği zamanda depolanmasını sağlayan Bee Batteries oldu. Proje; talebin arttığı zamanlarda da enerjinin şebekeye geri verilerek aşırı yüklenmeyi önlemenin yanında, kullanıcılara ucuz, çevreci ve verimli enerji sağlamayı vadediyor.

Girişimleri desteklenecek diğer projeler ise şu şekilde;

•Şarj ihtiyacı olmayan powerbank projesi Penergy,

•Elektrikli araçlar için batarya sağlığı izleme projesi Batarya Zekası,

•Enerji tüketimi sağlayan cihazların elektrik tüketim durumlarını gösteren algoritma projesi Massive Energy,

•Yer altı kabloların mevcut pozisyonlarını gösteren cihaz projesi Geodo,

•VR teknolojisi ile operasyon bakım, manevra kabiliyeti ve personel eğitimlerini sağlayabilecek proje Virmode.