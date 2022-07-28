Ekspotürk, zarar eden şirketleri kurduğu ortaklıkla kâra geçiriyor

Ayşe KAYTAN UÇAK / ESKİŞEHİR

Ticari çaresizlik içinde olan firmalara pazarlama, finansman ve tedarik yönetimi alanlarında iş modeli geliştiren Ekspotürk Yatırım, aynı zamanda firmanın olası mali zarar risklerini de üstlenerek en az üç yıl içinde firmayı işler hale getiriyor.

Ekspotürk Yatırım ve Pazar Geliştirme Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Yasan, yönetim sorunları nedeniyle iflasın eşiğine gelmiş veya yapılan yatırımın beklenen faydayı üretmediği firmalara sermayedar bularak ortak olduklarını söyledi. Geliştirdikleri iş modeliyle hem ticari çaresizlik içerisinde olan firmanın hem de Ekspotürk ve sermayesini koyarak zarara ortak olan aktörlerin kazançlı hale geldiğini aktaran Yasan, kısa süre içerisinde yerli ve yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeyi başardıklarını ifade etti. Yasan, Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen yabancı yatırımcıların satın alma ve yatırım operasyonlarına destek verecek hizmetlerini geliştirerek, çeşitlendirdiklerini belirtti.

2007 yılında fuar organizasyonları ve dış ticaret hizmeti vermek amacıyla kurulan Ekspotürk’ün, 2010 yılında Anka Danışma Grubu tarafından satın alındığını anlatan Ayhan Yasan, Anka Danışma Grubunun 20 yıllık danışmanlık ve proje yönetim birikimlerini Ekspotürk’e aktararak yatırım ve pazar geliştirme alanında özellikle KOBİ’ler için yeni ticari modeller geliştirdiklerini dile getirdi.

Ekspotürk’ün hissedarlık yapısının değiştiğini ve geçen yıl Anka Danışma Grubu’ndan ayrılarak kendi çatısı altında söz konusu hizmetleri yürütmeye başladığını aktaran Yasan “Bünyemizde barındırdığımız uzmanlar ve işbirliği yaptığımız diğer firmalarımızla, geniş bir yelpazede hizmetlerimizi de çeşitlendirdik. Şu anda yurtdışında bazı müşterilerin Türkiye’deki satın alma ve yatırım operasyonlarına da hizmet verir hale geldik” dedi.

Firmayı üç yıl içinde işler hale getiriyor

Geliştirdikleri iş modeliyle asgari üç yıl içinde ticari çaresizlik yaşayan bir firmayı işler hale getirdiklerini belirten Yasan, şunları kaydetti: “Firmaların işletme, pazarlama, finansman yönetiminde zorlandıkları dönemlerde Ekspotürk olarak işletmelerin yönetiminde söz sahibi olacak kadar hissesini devralıp, ihtiyaç duyulan finansmanı ve ekipleri buluyoruz. Yönetimi devralıp asgari üç yıllık bir takvim içerisinde işler hale getiriyoruz. Burada en önemli konu yatırım yapılacak firmanın bütün analizlerinin açık, gelecek projeksiyonlarının tutarlı bir fizibilite ile net bir biçimde ortaya konulması. Ekspotürk, eğer ürettiği bilgiden kaynaklı bir zarar doğarsa, oluşacak zararı tazmin etmeyi peşinen kabul ediyor. Bu model özellikle birkaç yüz bin dolar ile iş kurmak veya bir işe ortak olmak isteyenlere cazip geliyor.”

Hayata geçirdikleri modelin zamanla yaygınlaşacağını, böylece atıl durumda olan pek çok yatırımın hayata geçebileceğini aktaran Yasan, bu sayede aynı iş kolunda faaliyet gösteren veya birbirini tamamlayan operasyon süreçlerine sahip firmaların işbirliği yapabileceğini vurguladı.

Afrika pazarında büyümeyi hedefliyor

Ekspotürk olarak yurt dışındaki yatırımcılarla ilişkileri yürütmek ve dış pazarlara yapılan ihracatı yerinde yönetebilmek amacıyla Fas, Suudi Arabistan ve Gana’da temsilcilik açtıklarını anlatan Yasan, özellikle Afrika ve Ortadoğu’da hem ihracat imkanlarını artırdıklarını hem de yatırımcı çekmek için çalışmalarını şekillendirdiklerini kaydetti. Yasan, “Afrika ve Ortadoğu ile gerçekleştirdiğimiz çalışmaları şartlar uygun olursa Avrupa’da da yapmak istiyoruz. Ancak Avrupa, bizim sağladığımız imkanları kendi yatırımcılarına fazlasıyla sunuyor. Gelecek planlarımızın merkezinde Afrika, sektör olarak ise gıda var” diye konuştu.