Eksun Gıda ve Nordex Grup 14,1 milyon Euro'luk yatırım için el sıkıştı

Eksun Gıda, sürdürülebilirlik hedeflerine paralel olarak yeşil enerji yatırımı konusunda önemli bir adım attı.

KAP'ta yer alan açıklamaya göre Şirket, kurmayı planladığı 7 MW ve 11,9 MW kapasiteli rüzgar enerjisi santrallerinin türbin tedariki için Nordex Grup ile anlaşma sağladı. Lisanssız elektrik üretimi kapsamında iki rüzgar enerjisi santrali (RES) kurmak için sözleşme imzalayan şirket, türbin yatırımının bedelini 14,1 milyon Euro olarak açıkladı.

"Yeşil dönüşüme katkımızın somut göstergesi"

Anlaşmayı değerlendiren Eksim Gıda Grubu Başkanı ve Eksun Gıda Genel Müdürü Ahmet Demir, “İmzaladığımız 14,1 milyon Euro tutarındaki sözleşme, yeşil dönüşüme olan katkımızın somut bir göstergesi oldu. Lisanssız üretim kapsamında hayata geçirilecek iki rüzgar enerjisi santrali (RES) için imzalanan bu sözleşmenin toplam bedelinin yüzde 15’lik avans tutarı şirketimizin iç kaynaklarından ödendi. Eksun Gıda olarak en temel gıda maddesi olan unu, 30’dan fazla ülkeye ulaştırırken içinde varolduğumuz dünyaya karşı sorumluluklarımızın da farkındayız. Bu doğrultuda, köklü kurum kültürümüz ve güçlü finansal yapımız sayesinde insana ve çevreye değer katan yatırımlarımızı önceliklendiriyoruz.” şeklinde konuştu.

Demir, proje tamamlandığında üretilecek enerjinin ihtiyaç fazlasını piyasaya sürmeyi planladıklarını ifade etti