Eksun Gıda’dan 2025’e güçlü başlangıç

Türkiye’nin önde gelen un üreticisi Eksun Gıda, 2025 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yayımladı. Net satış hasılatı 2,7 milyar TL olarak gerçekleşen şirketin brüt kârı 309 milyon TL olurken, brüt kâr marjı %11,3 olarak kaydedildi. FAVÖK ise 84 milyon TL seviyesine ulaştı.

Finansal verileri değerlendiren Eksun Gıda Grubu Başkanı ve CEO’su Hasan Abdullah Özkan, “Sofralara lezzet katmaya devam ettiğimiz bu dönemde stratejik hedeflerimize uygun olarak sürdürülebilir üretim, yeşil enerji yatırımları ve teknolojik dönüşüm odaklı adımlar attık” dedi.

Şirketin Türkiye Muhasebe Standartları 29 (TMS 29) enflasyon muhasebesi esaslarına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 87 milyon TL net dönem zararı oluşurken, aynı döneme ait enflasyon muhasebesi uygulanmamış veriler baz alındığında şirket 35 milyon TL net dönem kârı açıkladı.

FAVÖK marjı yüzde 3,1’e yükseldi

Özkan, 2024’ün aynı dönemine göre kârlılık oranlarında ciddi artışlar yaşandığını belirterek, “Brüt kâr marjımız yüzde 9,6’dan yüzde 11,3’e, esas faaliyet kâr marjımız yüzde 0,2’den yüzde 1,8’e, FAVÖK marjımız ise yüzde 1,1’den yüzde 3,1’e çıktı. 20’yi aşkın ülkeye ihracat yapıyoruz” dedi.

Yeşil enerji yatırımlarında hızlanma

Eksun Gıda, yeşil enerji alanındaki yatırımlarını da hızlandırdı. Özkan, “18,9 MW güce sahip rüzgar enerjisi santrali için Nordex Energy ile 14,1 milyon Euro’luk türbin tedarik sözleşmesi imzaladık. 7 MW ve 11,9 MW kapasiteli iki proje için de ‘ÇED Olumlu’ kararı alındı” dedi.

Lisanslı depoculukta stratejik adım

Şirket, Kırklareli Babaeski’de faaliyet gösteren Lisanslı Depoculuk AŞ’nin bünyeye katılmasıyla depolama süreçlerinde teknolojik dönüşüm başlattı. Özkan, “Sadece kendi ürünlerimiz için değil, dış paydaşlara ait ürünlerin de depolanmasını sağlayacak altyapıyı kurduk” ifadelerini kullandı.

Depolama kapasitesini artırarak operasyonel esneklik kazandıklarını belirten Özkan, “Doğru zamanda doğru ürünleri depolayarak hem piyasaya hem de çiftçiye avantaj sağlayacağız” dedi.

Ar-Ge ve toplumsal fayda odaklı projeler

Eksun Gıda, Ar-Ge projeleriyle bilimsel temelli çalışmalar yürütürken, glütensiz ürün gamını da genişletiyor. “Suyun un kalitesine etkisinden atık süt ürünlerinin geri kazanımına kadar farklı alanlarda üniversitelerle iş birlikleri yapıyoruz” diyen Özkan, Glütensiz Yaşam ve Çölyak Zirvesi gibi projelerle sosyal fayda sağladıklarını vurguladı.

Veriye dayalı tedarik zinciri yönetimi

Smart Forecast ve FVAR analizleriyle tedarik zinciri süreçlerini yönettiklerini belirten Özkan, “Yurt içi ve yurt dışı tedarik kaynaklarımızı çeşitlendiriyor, operasyonel doğruluğu veriyle destekliyoruz” açıklamasında bulundu.