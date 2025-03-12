Eksun Gıda'nın 2024 finansal sonuçları açıklandı

Eksun Gıda'nın 2024 finansal sonuçlarına göre, Şirket'in net satış hasılatı 10,1 milyar lira olan şirketin brüt kârı 791 milyon lira, brüt kâr marjı ise yüzde 7,8 olarak gerçekleşti.

Şirket'in Genel Müdürü Ahmet Demir, aktif büyüklüklerinin 5 milyar lira seviyesine yaklaştığını aktardı ve ekledi: "2 milyar lira tutarındaki öz kaynağımızla sağlam bir sermaye yapısı oluştururken yurt içinde ulaştığımız 7,8 milyar lira satış hacmi ve 2,3 milyar lira tutarındaki ihracat performansımız, hem yerel hem de küresel arenada hız kesmeden ilerlediğimizin en somut göstergeleri oldu."

"Depolama süreçleri ileri teknolojiyle optimize ediliyor"

Demir, güçlü yatırım stratejisiyle büyüme hedeflerine emin adımlarla ilerlediklerine dikkati çekerek, "Sektördeki avantajlı konumumuzu pekiştirmek adına Konya fabrikamıza 12 adet un silosu yatırımı gerçekleştirdik. Böylece Konya fabrikamızın un silosu depolama kapasitesini yüzde 34,3 artırarak 4 bin 700 tona ulaştırdık. Tekirdağ ve Konya fabrikalarımızın toplam un silosu depolama kapasitesini ise yüzde 11,4 artırarak toplam 11 bin 700 tona çıkardık." değerlendirmesini yaptı.

Kırklareli'ndeki Babaeski Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk AŞ'nin Eksun Gıda bünyesine katıldığını hatırlatan Demir, bununla depolama süreçlerini ileri teknolojiyle optimize etmeyi hedeflediklerini anlattı.

"Nordex Group ile 14,1 milyon Euro'luk anlaşma"

Operasyonlarını daha verimli hale getirmek için çalışmaları sürdürdüklerine işaret eden Demir, şunları kaydetti: "Tekirdağ ve Konya'daki fabrikalarımızın elektrik ihtiyacını karşılamak amacıyla toplam 18,9 megawatt (MW) gücündeki rüzgar enerjisi santrali (RES) yatırımı için çağrı mektuplarını aldık. Dünyanın önde gelen türbin üreticilerinden Nordex Group ile 14,1 milyon Euro değerindeki tedarik sözleşmesini de imzalayarak projeyi hayata geçirme sürecini başlattık. Son olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca projemizin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna 'olumlu' kararı verildi."