Ekvator Enerji, yeni satın alma ile kurulu gücünü 28,05 megavata çıkardı

Ekvator Enerji Grubu, yeni satın almalarla yenilenebilir enerjide kurulu gücünü artırmaya devam ediyor.

Son olarak 6,94 megavat kurulu güce sahip Batman Güneş Enerjisi Santrali'ni (GES) satın alan Ekvator Enerji, satın alma ile toplam kurulu gücünü 28,05 megavata çıkardı.

Satın almaya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, "Ekvator Enerji Grubu, Şanlıurfa ilinde 100 bin 627 metrekare alanda kurulu, 26 bin 195 adet güneş paneli kullanılan ve 6,94 megavat kurulu güce sahip Batman GES'i satın alarak elektrik üretim gücünü artırdı. Bu sayede, ortalama 2 bin 460 adet meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 312 bin 980 adet ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salınımının azaltılması hedeflenmektedir." ifadelerine yer verildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, söz konusu yatırımlarla Paris İklim Anlaşması'nı da desteklediklerini belirtti.