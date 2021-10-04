Ekvator Enerji, yeni satın alma ile kurulu gücünü artırdı

Ekvator Enerji, Şanlıurfa’da elektrik üretim kapasitesini arttırdı. Şirket, Şanlıurfa'da 100 bin 272 metrekare üzerinde kurulu, 25 bin 944 güneş paneli kullanılan ve 6,88 megavat kurulu güce sahip Yılmaz Güneş Santrali’ni satın aldı.

Şirket bu yatırımla, elektrik üretim gücünü artırırken ortalama 2 bin 436 meskenin yıllık elektrik ihtiyacını karşılayacak ve 309 bin 981 ağacın çevreye sağlayacağı katkıya denk karbon salımını azaltacak.

Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve suya dayalı yatırımlara devam edeceklerini söyleyen Ekvator Enerji Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, “Konya’da 235 bin metrekare üzerinde kurulu ve Şanlıurfa’da da 60 bin metrekare üzerinde kurulu santral portföyümüze 100 bin metrekare üzerinde kurulu Yılmaz Güneş Santrali’ni dahil etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yatırımımızla birlikte toplamda 21,14 megavat kurulu güce ulaştık ve santrallerimizden elde edilen elektrik üretimi ile yılda toplam 962 bin 495 ağacın çevreye sağladığı faydaya denk karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz.” ifadelerini kullandı.