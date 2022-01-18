Ekvator Enerji'den hidroelektrik santrali yatırımı

Ekvator Enerji Grubu, enerji alanında gerçekleştirdiği yatırımlarla toplam kurulu gücünü artırmaya devam ediyor. Şirket, son olarak Adana'nın Kozan ilçesinde bulunan Kıy Hidroelektrik Santrali'ni satın aldı.

Kıy Hidroelektrik Santrali'nin satın alınmasıyla ortalama 17 bin 25 meskenin yıllık elektrik ihtiyacının karşılanması ve 2 milyon 165 bin 685 ağaca denk karbon salınımının azaltılması hedefleniyor.

Satın almaya ilişkin bilgi veren Ekvator Enerji Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Hakkı Kubilay Şakar, yeni yatırım öncesinde 28,05 megavat kurulu güce sahip 4 güneş enerjisi santrali yatırımının yapıldığını belirterek, "Ülkemizin kaynaklarını verimli kullanmak, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından güneş, rüzgar ve suya dayalı yatırımlara devam etmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Bu yatırımımızla birlikte toplamda 45,03 megavat kurulu güce ulaştık ve santrallerimizden elde edilen elektrik üretimi ile yılda toplam 3 milyon 441 bin 161 ağacın çevreye sağladığı faydaya denk karbon salınımının azaltılmasına katkıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.