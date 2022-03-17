Elba Bant'ın satışına ilişkin hisse devir sözleşmesi imzalandı

Elba Bant Sanayi AŞ'nin Türkiye’nin önde gelen özel sermaye fonlarından Mediterra Capital’a satışıyla ilgili hisse devir sözleşmesi imzalandı.

ÜNLÜ & Co’nun satıcı taraf finansal danışmanlığını üstlendiği hisse devir işlemi Rekabet Kurumu ve ilgili diğer ön koşulların gerçekleşmesinin ardından tamamlanacak.

2021 yılını 640 milyon lira ciro ile tamamlayan Elba Bant, koruma filmi, yapışkanlı bant ile streç film ürünleri üretimi yapıyor.

Hisse devir sözleşmesi kapsamında açıklamalarda bulunan ÜNLÜ & Co Kurumsal Finansman Yönetici Direktörü İbrahim Romano, global gerginliklerin finans piyasaları üstündeki olumsuz etkisine rağmen, son dönemde Dalaman Havalimanı’nın yüzde 60 hissesini İspanyol Ferrovial Grubuna satışını ve Hitit Bilgisayar’ın halka arzını tamamladıklarını söyledi. Romano, “Elba Bant’ın satış işlemi ile seneye hızlı başlangıcımızı sürdürüyoruz. Türkiye M&A ve halka arz pazarında önemli işlere imza atmaya devam edeceğiz.” dedi.