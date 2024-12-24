Electrip Global'ın yeni CEO'su açıklandı

Electrip Global firmasında CEO görevini 1 Ocak itibarıyla İnanç Salman devralacak. Şirket'in güneş enerjisi alanındaki iştiraki ZES Solar'ın yeni CEO'su ise yurtiçi ve yurtdışında başarılı işlere imza atan deneyimli isim Evren Evcit olacak.

Zorlu Grubu'na 2004'te katılan ve yaklaşık 20 yıllık sürede İnsan Kaynakları, Enerji, Ticaret ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı, Zorlu Enerji Ticaret Direktörü, Ticaret Genel Müdürü olarak çalışan Salman, 2022'den beri Electrip Global Genel Müdürü görevini yürütüyordu. Anel Enerji, First Solar, Zorlu Enerji'de çeşitli üst düzey görevlerde bulunan Evcit ise 1 Ocak'tan bu yana Zes Solar Genel Müdürü olarak görev yapıyordu.

Görev değişikliklerine yönelik değerlendirmede bulunan Electrip Global Yönetim Kurulu Başkanı Nicolas de Sanctis, "2022'da şirketimizin temellerini birlikte attığımız ve markamızın global arenada bilinirliğini artıran çalışmalara liderlik eden İ.Sinan Ak'a mobilite alanındaki bütüncül yaklaşımı ile şirketimize kattığı yenilikçi vizyon için gönülden teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar aynı yönetim altında şekillendirdiğimiz operasyonlarımıza daha fazla odaklanmak ve hedeflenen büyümeyi sağlamak amacıyla iki alanı uzman yöneticilerimize devrediyoruz. Görevi kendisinden devralan İnanç Salman'ın ve Evren Evcit'in de stratejik hedeflerimize giden yolda global birer lider olacağından eminiz. Son yapılan yönetim kurulunda Sayın Salman'a ve Evcit'e olan güvenimiz ve inancımızla bu iki önemli alanda CEO'luk görevlerini kendilerine teslim etmiş bulunuyoruz" dedi.