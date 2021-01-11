Elektra Elektronik, Amerika’yı yeniden keşfedecek

HASAN KUŞ / İSTANBUL

Dünyaya ileri teknoloji çözümler sunan Elektra Elektronik, son yıllarda ağırlık verdiği dijitalleşme ve Ar-Ge yatırımlarıyla 2021 yılı büyüme hedefini yüzde 15 olarak belirledi. İstanbul’daki fabrikasının kapasitesini 2019 yılında iki katına çıkararak 10 bin metrekareye ulaştıran şirket, yeni yatırımlarıyla birlikte ihracat pazarlarına ABD’yi de ekledi. Elektra Elektronik, 2020’de ihracata başladığı Güney Amerika pazarını 2021 için odağına aldı. Bu bölgede yeni ülkelere ulaşarak etkinliğini artırmayı hedefleyen şirket, ihracat yaptığı ülke sayısını artırarak ihracat hacmini yüzde 10 büyütmeyi planlıyor.

Elektra Elektronik Genel Müdürü Emin Armağan Şakar, ürünlerinin transformatörler, reaktörler ve elektronik ürünler olmak üzere üç ana kategoriden oluştuğunu dile getirdi. Şakar, devlet destekli Ar-Ge projeleri ve öz kaynaklarıyla yürüttükleri çalışmaları sayesinde üretimini gerçekleştirdikleri orta ve yüksek gerilim filtreli kompanzasyon ürünleri, harmonik filtreleme çözümleri ve statik kontaktörlü hızlı kompanzasyon çözümleriyle de dikkat çektiklerini ifade etti.

Aktif harmonik filtresi ile iş kayıplarının önüne geçecek

Endüstride ve ticari tesislerde elektriksel kirlilik anlamına gelen harmonik ve yüksek nötr toprak gerilimi kaynaklı enerji kalitesi problemlerinin önüne geçmeyi, iş kayıplarını ve üretim verimsizliklerini ortadan kaldırmayı hedeflediklerini kaydeden Şakar, bu noktada yoğun Ar-Ge çalışmaları sonucu ürettikleri Türkiye’nin ilk ve tek yerli üretim aktif harmonik filtresi DynamiX’in de fark yaratan ürünlerinin başında geldiğini vurguladı. Şakar, ayrıca sağlık sektörüne özel ürettikleri medikal transformatörler ile pandemi döneminde de sektöre destek olmaya devam ettiklerini söyledi.

Ürettikleri transformatörler ile demiryolu sektöründeki projelere de yüksek katma değerli çözümler sunduklarını ifade eden Şakar, şöyle devam etti: “Sektörde raylı sistem projelerinde kullanılan trafolarımızla öne çıkıyoruz. CE işaretli ve Avrupa standartlarına uygun bir şekilde üretilen trafolarımız Türk mühendisler tarafından tasarlanarak ülkemizde üretiliyor ve Türkiye’deki çok sayıda projede kullanılıyor. Transformatörlerimiz ayrıca hızlı tren konusunda dünyaya referans olan Çin’de de yoğun olarak tercih ediliyor.”

Ar-Ge merkezi olmaya hazırlanıyor

TÜBİTAK TEYDEB (Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı) projeleri ile sanayi-üniversite işbirliği çalışmalarını desteklediklerini belirten Emin Armağan Şakar, “Bu projeler neticesinde yakın zamanda ‘Elektra Elektronik Ar-Ge Merkezi’ olma sürecini tamamlamayı planlıyoruz. 2021 yılında da ciromuzun yüzde 5’ini Ar-Ge yatırımlarımıza ayıracağız. Yenilenen ve büyüyen fabrikamızda daha güçlü Ar-Ge çalışmaları ile yeni nesil elektronik ürünler üretmeyi, test ve ölçüm faaliyetlerini kendi bünyemize almayı ve üretim, depo takibi ve diğer bütün süreçlerimizi buluttan takip etmeyi planlıyoruz.” dedi.

Türkiye’de alçak gerilim trafo ve reaktör sektöründe ABD’ye ihracatı mümkün kılan UL Belgesi’ne sahip tek firma olduklarını vurgulayan Şakar, İstanbul’daki fabrikalarından Çin, İspanya, Almanya, Fransa, Yeni Zelanda, Afrika, Ortadoğu ve Güney Amerika ülkeleri başta olmak üzere 6 farklı kıtada 60 ülkeye trafo ve elektronik ürün ihracatı yaptıklarını kaydetti.

Denizcilik sektöründeki payını da artıracak

Dokuz ay boyunca Güney Amerika'ya odaklandıklarını ve bu sayede Kostarika, Ekvador ve Kolombiya'ya satış yaptıklarını aktaran Emin Armağan Şakar, “Yakın zamanda denizcilik sektöründeki payımızı da artırmayı hedefliyoruz. Bu alanda başarılı çalışmalarımız var. Örneğin, dünyanın en büyük gemi malzemeleri tedarikçisi olan Norveç'teki bir firmaya çok kısa sürede transformatör üretip sattık ve çok olumlu geri dönüşler aldık.” dedi.

Çin’e elektronik ürün ihraç ediyor

İhracatın yüzde 40’ını ise Avrupa’ya yaptıklarını dile getiren Emin Armağan Şakar, “Almanya Köln merkezli Elektra Power Quality adlı şirketimizle Almanya pazarında da yer alıyoruz. Bu şirketimiz Elektra’nın yurtdışına yönelik ticari faaliyetlerine büyük katkı sağlayan önemli bir yatırımımız olarak öne çıkıyor. Hem ürün stokumuz hem de orada bulunan yetkili mühendislerimiz sayesinde pandemide teslimatları çok kısa sürede gerçekleştirdik. Almanya’da önümüzdeki dönem bir şirket satın alma planımız bulunuyor. Bunun için gerekli araştırmalarımızı yapıyoruz” açıklamasını yaptı. Çin’e elektronik ürün satmayı başarabilen nadir Türk firmaları arasında yer aldıklarının altını çizen Emin Armağan Şakar, “Bununla birlikte Çin’de satış ofisimiz de bulunuyor. Bu kapsamda, 2020 yılında pandemiye rağmen üretim ve ihracatın devamı için yoğun bir şekilde çalışarak ciromuzda döviz bazlı yüzde 8 büyüme gösterdik.” dedi.

“Sağlık sektörüne özel medikal transformatörlere odaklandık”

Bir süredir hedef pazarları arasında yer alan Danimarka ve Hollanda’nın enerji kalitesi ile ilgili elektronik ürün tedarikini İtalya’dan sağladığını anlatan Emin Armağan Şakar, pandemi nedeniyle İtalya’da yaşanan üretim gecikmelerinin etkisiyle Danimarka ve Hollanda’ya da destek olduklarını vurguladı. Salgınla birlikte hem Türkiye’de hem de dünyada sağlık sektörünün öneminin daha da arttığını belirterek, “Bu sebeple biz de özellikle sağlık sektörüne özel ürettiğimiz medikal transformatörlere odaklandık. Medikal transformatörlerimiz, hastaların durumunu takip eden elektronik cihazlarda ve elektrik şebekesinde oluşabilecek kaçak akım arızalarına engel olarak hastalar ve sağlık görevlilerinin sağlığının riske atılmasının önüne geçiyor.” dedi.