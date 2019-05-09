"Elektrik yatırımını alım garantisine mahkum etmeyin"
Sabancı Holding Enerji Grubu Başkanı Kıvanç Zaimler, Türkiye'nin elektrik üretim yatırımlarına fiyat alım garantisi vermek zorunda kalmaması için serbest piyasanın işletilmesi gerektiğini söyledi... Mehmet Kara'nın haberi...
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