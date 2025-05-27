Elektrikli araç hamlesi Xiaomi’nin kârını uçurdu

Çin merkezli teknoloji şirketi Xiaomi, 2024 yılının ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, elektrikli araç üretimini artırmasının da etkisiyle gelirini ve kârlılığını önemli ölçüde yükseltti.

Xiaomi’nin ilk çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 47,4 artarak 111,3 milyar yuan’a ulaştı. Bu rakam, analistlerin 107,6 milyar yuan olan ortalama beklentisini aştı.

Net kâr ise yüzde 64,5’lik artışla 10,7 milyar yuan’a çıkarak, 8,96 milyar yuan seviyesindeki piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirketin bu güçlü performansında, elektrikli araç sektörüne yaptığı yatırımların ve üretimi artırmasının etkili olduğu belirtildi.

Xiaomi, teknoloji ve otomotiv alanındaki faaliyetlerini entegre ederek küresel pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.