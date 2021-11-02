Elektrikli araç üreticisi Rivian’dan halka arz hazırlığı

Amazon tarafından desteklenen elektrikli araç üreticisi Rivian Automotive 53 milyar dolar piyasa değeri ile halka açılmayı ve bu halka arzdan 8,4 milyar dolar gelir elde etmeyi hedefliyor.

SEC'e yapılan bildirime göre, Rivian, 57-62 dolar fiyat aralığında 135 milyon hisse ihraç edecek. Rivian, en son Ocak ayında yatırımcılardan 2,65 milyar dolar toplamış ve şirketin değeri 27,6 milyar dolar olarak ifade edilmişti.

Haziran ayında Çinli elektrikli araç üreticisi XPeng, hong Kong'da gerçekleştirdiği halka arz ile 2 milyar dolar toplamıştı.