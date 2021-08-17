Elektrikli araçlar için taşınabilir şarj, eylülde piyasaya çıkıyor

Barış SEDEF

İstanbul Silivri’de 12 bin 500 metrekarelik alanda otomotiv yan sanayisine hizmet veren Sertplas, ağırlıklı olarak kamyon ve treylerlere yönelik; aydınlatma ve sinyalizasyon parçaları, elektrik/elektronik sistemler, elektrik kabloları, konektörler; araç gövde parçaları ve benzeri ürünleri imal ediyor. Sektörün hızlı bir değişimden geçtiğini ve buna ayak uydurabilen yan sanayi üreticilerinin hayatta kalacağını vurgulayan Sertplas Genel Müdürü Mutlu Kara, şarj sistemlerine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Elektrikli araçlar için toplamda dört çeşit şarj cihazı geliştirdiklerini, bunlar içerisinde Volti Go ürününde sona yaklaştıklarını anlatan Kara, “Otomobiller için geliştirdiğimiz taşınabilir şarj cihazımız Volti Go, eylül sonunda piyasada olacak. Ürünümüz şarj edilebilen bütün araçlarla uyumlu. Hali hazırda Volti Go’nun 60 prototipini geliştirdik ve CE belgesi hazırlıklarına başladık. OEM’ler için de test ve belgelendirme süreçlerimiz devam ediyor” dedi. Kullanıcıların, Volti Go’yu şarj aleti gibi yanında taşıyabileceğini bildiren Kara, “VoltiGo ile aracınızı herhangi bir ev tipi prizden şarj edebilirsiniz” şeklinde konuştu.

2 saatte şarj edilebiliyor

Geliştirme çalışmalarının sürdüğü diğer ürünlerden bahseden Mutlu Kara, “Evinizde veya apartmanınızın otoparkında kurulan Volti Home, bölgenizin enerji altyapısına uyum sağlayabilecek hızlı ve multi güç seçenekleriyle üretildi. 22 kilovat seçeneğiyle 1-2 saat arasında; 7.4kw seçeneğinde de 4-6 saatlik bir sürede şarj imkanı sunuyor. Volti Station şirketler, istasyonlar gibi çoklu kullanıcıya hitap eden alanlara kuruluyor. Şarj ara kablosu olan Volti Cable, aracınızı şarj istasyonlarında kendi kablonuzla şarj etmenizi sağlıyor” bilgisini verdi. Volti Go’nun prototip aşamasında olduğunu ve içerisinde diğer ürettiği şarj istasyonlarında olduğu gibi akıllı yazılımın bulunduğunu belirten Kara, “Ürün, şebekeyi algılayarak elektrik dalgalanmalarına karşı kendisini koruyabiliyor. Piyasada benzer diğer bazı ürünlerden farklı olan yönü, olası elektrik kesintilerinde sorun giderildikten sonra kendiliğinden çalışmaya başlaması” ifadelerini kullandı.

Ar-Ge ile patenti artıracak

Üretimlerinin yüzde 86’lık kısmını ihraç ettiklerini kaydeden Mutlu Kara, ürün gamına göre ciro dağılımında elektrikli kablolar ve ampüllü aydınlatma sistemlerinin öne çıktığını söyledi. Şirket olarak 18 patente sahip olduklarına vurgu yapan Kara, Ar-Ge çalışmalarıyla bu rakamın yükseleceğini belirtti. Diğer taraftan geliştirdikleri ürünlerde yazılımların kendilerine ait olduğuna dikkat çeken Kara, “Endüstri 4.0 ve otomasyon sistemlerine yönelik yatırımlara ağırlık vereceğiz. Altyapımızı da buna göre şekillendirerek üretimlerimizdeki fireleri minimum düzeye indirmeyi planlıyoruz” dedi.