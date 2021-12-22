“Elektrikli araçlara olan talep istasyon kurulumlarını artırdı”

Esra ÖZARFAT

BURSA - Buşarj Genel Müdürü İlknur Cansın, elektrikli araçlara olan talebin artmasıyla birlikte şarj istasyonu kurulumlarında talebin arttığını söyledi. Gersan Elektrik bünyesinde geliştirilmiş olan yerli ve milli elektronik kontrol sistemi ile kontrol edilen G-Charge kurulumu yaptıklarını anlatan Cansın, istasyonun temel gereksinimler olarak tüm araçlara uyumlu standart özellik ve korumaları içerdiğini söyledi. İlknur Cansın, kurumların yanı sıra konutlardan da talep aldıklarını ve kurulum yaptıklarını anlattı. Sistemin akıllı tip ödeme sistemine sahip olduğuna işaret eden Cansın, farklı ödeme sistemleri ile kullanıcılara kolaylık sağlayan modüler bir sistem olduğunu dile getirdi. İlknur Cansın, araç kapasitesine göre değişim gösteren sürelerde şarj imkanı bulunduğunu aktardı.

Güneş enerji sistemlerinde de Güney Marmara’nın en büyük tedarik ve montaj hizmeti veren firması olduklarını ifade eden Cansın, lityum akü üretimi için de düğmeye bastıklarını söyledi. İlknur Cansın, “Lityum aküler hem elektrikli araçlarda hem de güneş paneli sistemlerinde kullanılıyor. Biz de bu alanda yatırım yapmaya karar verdik ve Gemlik’te tesis inşasına başladık. Halihazırda güneş paneli ve rüzgar türbinleri kurulumları alanında iddialı olsak da önümüzdeki yıllarda lityum akü ve şarj istasyonları kurulumu alanında büyüyeceğimizi öngörüyoruz. Bu da 2023 yılında kadar yüzde 50’lik bir büyüme sağlayacak” dedi. Online satış ayağının da her geçen gün güçlendiğine işaret eden Cansın, özellikle pandemi nedeniyle kent yaşamından uzaklaşmak için kırsalda yatırım yapanlara çözüm ortaklığı sunduklarını bildirdi.