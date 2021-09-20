Elektrikli araçların kornasında Seger imzası

Bursa’da otomotiv üreticilerine 40 yıldır korna üreten Seger, elektrikli araç üreticilerinin de ilk tercih ettiği firmalar arasında yer alıyor.

Çin'de de yatırım yapan ve sadece Bursa fabrikasında yaklaşık 200 kişiyi istihdam eden şirket, aralarında Audi, Volkswagen, Mercedes, Renault, Citroen, Peugeot, Hyundai, Opel ve Ford gibi markaların da bulunduğu birçok otomotiv üreticisinin bu alandaki ana tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Otomotiv endüstrisinin yanı sıra tren ve gemi için de korna üreten firmanın ürünü, ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın 2018'de uzaya yolladığı Roadster model araçta da kullanıldı.

"Bir tane de olsa uzayda bile ürünümüz bulunuyor"

Şirket olarak 70 ülkeye ürün ihracatı yaptıklarını bildiren Seger Yönetim Kurulu Başkanı Selim Baykal, bundan sonraki süreçte pazar payını daha da artırmayı planladıklarını aktardı.

Kuruluşlarından bu yana yaklaşık 110 milyon korna ürettiklerini bildiren Baykal, “Ürün gamımızda pek fazla rakibimiz yok. Avrupa'da 3, dünya genelinde ise 10-12 firma bu pastayı paylaşıyor. Elektrikli araçlarda ise pazar payı olarak bir numarayız. Bu payımızı daha da artırmayı, ürünlerimizi daha çok firmayla buluşturmayı planlıyoruz. Uzayda bile tek de olsa ürünümüz bulunuyor. Bununla gurur duyuyoruz. Sadece korna değil, aydınlatma grubunda da faaliyet göstermeye başladık. Bu alanda da belirli bir pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz." Şeklinde konuştu.

Elektromekanik, elektronik, havalı ve geri vites kornası gibi birçok ürünü imal ettiklerini anlatan Baykal, son dönemde elektrikli araçlar için yoğun üretim gerçekleştirdiklerini bildirdi. Baykal, "Elektrikli araçlarda bir numaralı oyuncuyuz. ABD'li Tesla ve Çin'deki Xpeng'in kornasını biz üretiyoruz. Yerli aracımız TOGG'un kornasını da biz sağlayacağız. İnşallah önümüzdeki yıllarda daha da gelişerek yolumuza devam edeceğiz." dedi.