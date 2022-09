Elektrikli otomobil Amperino’ya 66 milyon liralık teşvik

Takip Et

DÜNYA (BURSA)

Şehir içi kısa mesafelerde kullanılmak üzere geliştirilen elektrikli otomobil Amperino; Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan 66 milyon liralık teşvik aldı. Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven, hedeflerinin elektrikli otomobili 2024 Cenevre Otomobil fuarında sergilemek ve 2025 yılında da ilk aracı banttan indirmek olduğunu söyledi.

Başlangıç olarak 66 milyon liralık verilen ucu açık teşvikin 300 milyon TL'ye kadar çıkabileceği kaydedildi. Şehir içine uygun olarak tasarlanan elektrikli otomobil 90 kilometre hıza ulaşacak ve 150 kilometre menzile sahip olacak.

Çalışmalara 2019 yılında başladıklarını hatırlatan Yakup Canseven, görsel ve teknik tasarım ekibini 2020’de kurarak aracın tasarımına başladıklarını kaydetti. Canseven, “Görsel tasarımların son hale getirdik ve artık kalıp çalışmalarına başladık. Bu esnada bakanlığa başvurduk. Aracın bütün kritik teknolojileri bize ait. Yazılımı yüzde 100 özgün ve Amperino tarafından yapılıyor. Batarya Amperino tarafından paketlenecek ve toparlanacak. Bir firmayla birlikte bütün bilgileri paylaşıp ve Türkiye'de ilk defa yerli bir hub motor yaptırdık.

Öte yandan aracın imalatında çevreci ürünler kullanmaya çalışıyoruz. Aracın gövdesini keten esaslı bir malzeme olan bio-kompozitten üreteceğiz. Yani bu aracı doğaya terk ettiğinizde kendi kendine çözünerek doğaya karışabilecek. 66 milyon TL ucu açık bir teşvik aldık. 3 yılda projeyi kapatacağız ama bu teşvikler 10 yıl sürecek. Bakanlık bize inandı ki ileride 300 milyona kadar çıkacak bir teşvik sağladı” dedi.

MSB’nin tedarikçi listesine girdi

Amperino’nun otomotiv endüstrisi için teknoloji üreten bir startup niteliğinde olduğuna işaret eden Yakup Canseven, “Gerçek Zamanlı İletişim Sistemi (GİS) Türkiye'de ilk defa Amperino mühendisleri tarafından geliştirildi ve aracımızda kullanılacak. Biz bir mühendislik ekibiyiz ve araç bizim için bir çıktı. Yeni bir firma olmamıza rağmen, Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışılabilir yazılımcı tedarikçiler listesine girdik” diye konuştu.

Elektrikli araçların üretimi ve tedarikçi yapısının oluşması için farkındalık oluşturmayı da hedeflediklerini dile getiren Canseven, “Hedef, aracı 2024 Cenevre Fuarında sergileyip 2025’te banttan indirmek. 5 yazılım mühendisimiz Bilişim Vadisi’ndeki yerimizde yazılım üzerine çalışıyor. Amperino 3 kişilik olacak. Dünyanın her yerine satabilmek için E belgesi alacağız. Aracı çıkardıktan sonra 6-12 ay sürecek bir test ve belgelendirme süreci var. Bu süreçte de seri üretim için fabrika ve seri üretim hattı çalışmalarına başlayacağız. 2025 yılı gibi ilk araçlar banttan iner diye düşünüyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz sektörde elde ettiğimiz kazanımları Türkiye’nin ihtiyacı olan yüksek teknoloji ürünleri üreterek ihraç etmeye odaklandık. Bu alanda yetkin genç mühendis arkadaşlarla yola çıktık. Bugüne kadar elektrikli araçlar konusunda ciddi bir altyapı ve know how oluşturmayı başardık” açıklamasını yaptı.