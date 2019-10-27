Elektrikli otomobile 3 milyar dolar yatırım

27 Ekim 2019

Mehmet KARA

ANTALYA - Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Türkiye’de elektrikli araç şarj altyapısı için 2 milyar doları elektrik dağıtım şebekesine olmak üzere yaklaşık 3 milyar dolarlık yatırım yapılacağını söyledi.

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, bir grup enerji muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada beş yıl önce 30 bin megavat (MW) seviyesinde bulunan elektrikli araç bataryası üretim kapasitesinin bugün 300 bin MW’ye yükseldiğini söyledi. Bu artışın elektrikli araç üretim ve satışlarını da etkileyeceğini dile getiren Ak, 2020 yılının dünyada elektrikli araçlar pazarı için bir kırılma yılı olabileceğini kaydetti.

Elektrikli araçlara Türkiye’de vergi avantajı sağlandığını hatırlatan Sinan Ak, bu destekler azalmazsa elektrikli otomobil sayısının hızla artabileceğini vurguladı. Son dönemde faizlerin düşmesiyle araç satışlarının da yeniden hareketlenebileceğini ifade eden Ak, “Bu durum elektrikli araçları da etkiler. Türkiye’de gelecek üç yıl içinde 200 bin elektrikli aracın satılmasını öngörüyoruz. Bu süreçte de itici gücün yerli elektrikli otomobil olacağı görüşündeyiz. 2022’de yerli üretim elektrikli otomobilleri piyasada görebileceğiz” diye konuştu.

“Tüketici eğilimi aniden EV’ye döner”

Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, küresel otomotiv devi şirketlerin elektrikli modellerini hızlı bir şekilde Avrupa pazarına sürmeye başladığını belirterek “Bu modeller Türkiye pazarına da gelecek. Bunu engelleyemeyiz” dedi. Sinan Ak, son çeyrek yüzyılda dizel araç kullanma eğilimi nasıl hızla arttıysa Türk halkının benzeri bir eğilimi, çok ani bir şekilde elektrikli araçlarda da göstereceği öngörüsünde bulundu.

“En fazla şarj ev ve iş yerlerinde yapılıyor”

Sinan Ak, elektrikli araçların yaygınlaşması için istasyon sayısı ile batarya şarj sürelerinin çok önemli olduğunu vurguladı. Şarj işlemlerinin yüzde 80’inin ev ve iş yerlerinde yapıldığını belirten Ak, bu nedene elektrik şebekesinde ciddi ilave yatırımlara ihtiyaç duyulacağını vurguladı. Türkiye'deki elektrikli araç sayısının 2030’da 2.2 milyona ulaşacağı tahmininde bulunan Sinan Ak “Bu ölçekte ilave bir şarj talebinin karşılanabilmesi için 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yapılması lazım. Bunun 2 milyar dolarlık kısmı dağıtım şirketlerine düşüyor. Yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını ise şarj istasyonlarına yatırım yapan şirketler koyacak” diye konuştu.

Şarj süresi 15 dakikaya iniyor

Avrupa’da şu anda 350 kilovatlık hızlı şarj istasyonları kurulduğunu ve bu kapasitedeki bir şarj istasyonunun maliyetinin 300 bin doları bulduğunu ifade eden Ak, bu istasyonlarla şarj süresinin 15 dakikaya kadar inebildiğini kaydetti. Ak, Türkiye'de de hızlı şarj istasyonlarının Avrupa'da olduğu gibi otomotiv şirketleriyle birlikte hayata geçirilebileceğini söyledi.

Yeni bir sektör doğuyor

Şarj istasyonlarının bakım ve yönetiminin de yeni bir sektör oluşturacağını belirten Ak şöyle dedi:

“Türkiye'de şarj istasyonu pazarında bizimle birlikte üç firma var. ZES olarak şu anki pazar payının yüzde 30’u bizde. Pazar payımızı yüzde 40’a yükseltip mümkün olduğunca korumaya çalışacağız. Burada şarj istasyonlarının bakım ve yönetim kısmı çok önemli. Biz, işin bu tarafında da olabiliriz. Bizim şu an önceliğimiz alışveriş merkezleri ve havalimanları. Ayrıca, otoyollarda henüz kimse olmadığı için onları da doldurmak istiyoruz ama asıl hedefimiz ev ve iş yerleri diyebilirim.”

Vestel-ZES: Ver elini Avrupa

Zorlu Grubu, elektrikli araçlar alanına elektrik üreticisi, dağıtıcısı ve satıcısı olmanın yanında, Vestel ile teknoloji geliştirme üretme cephesinden de giriş yaptı. Zorlu Holding Enerji Grubu Başkanı Sinan Ak, Vestel’in gelecek dönemde hızlı şarj istasyonları üretmeye başlayacağını hatırlatarak, bu istasyonlarla Türkiye’nin yanı sıra komşu ülkeler veya Avrupa’da yatırım yapabileceklerini söyledi.

Ege ve Akdeniz’de kesintisiz elektrikli yolculuk

Zorlu Enerji’nin ZES markasıyla devreye aldığı şarj istasyonları şu anda Türkiye’nin 24 şehrinde hizmet veriyor. Toplam ZES şarj istasyonu sayısı ise 100’e ulaşmış durumda. Bu sayede ZES Akdeniz ve Ege bölgelerinde elektrikli otomobillerle kesintisiz ulaşım sağlayabilir durumda. ZES uzun vadede şarj istasyonlarının sayısını bine ulaştırmayı hedefliyor.