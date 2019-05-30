“Elektrikli otomobiller için altyapı hazır değil”

30 Mayıs 2019

Otomotivde ÖTV indiriminin haziran ayında bitecek olmasının otomobil satışlarını ve üretimini olumsuz etkileyeceğini kaydeden İnallar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Turgut İnal, indirimin 2020 yılı sonuna kadar devam etmesi gerektiğini belirtti.

Öte yandan, dünya otomotiv sektörünün elektrifikasyona doğru hızlı bir dönüşüm sürecinde olduğunu hatırlatan İnal, Türkiye’de ise elektrikli otomobiller için yeterli altyapının olmadığını şu sözlerle ifade etti: “Altyapımız bunu kaldırabilir mi? Yeni teknolojinin Türkiye’de uzun vadeli deklare edilmesi, hükümetin buna garantör olması lazım.”

Citroen, Honda, Hyundai, Kia ve Mazda markalarının satış ve servis hizmetlerini sunarken, filo kiralama departmanı ile araç kiralama sektöründe de faaliyet gösterdiklerini ifade eden Turgut İnal, “2018’de pazarda 2017’ye göre yüzde 50 düşüş yaşandı. Bu yılın ilk çeyreğinde de geçen yıla oranla yine %50 seviyesinde düşüş oldu. Sektör, uçurumdan düşercesine gidiyor ve uçurumun ne zaman biteceğini öngöremiyoruz” diye konuştu.

“Sektörde belirsizlik hakim”

30 Haziran’da ÖTV indiriminin sona ereceğinden de bahseden İnal, temsil ettikleri Türkiye’deki otomobil fabrikalarının araba üretip üretmemekte kararsız olduğunu vurguladı.

İnal, “ÖTV indirimi bitecek diye üretmiyorlar. Otomobil dediğiniz binlerce parçadan oluşuyor. Devlet ÖTV indirimini keserse, zaten az satılan otomobil belki de hiç satılmayacak. Dolayısıyla fabrikalar üretmiyor. İthalat konusunda da kur ortada. İthalatta başka sıkıntı da; Kia, Hyundai, Honda, Nissan, Mazda gibi Uzak Doğu’dan gelen markalar için yaklaşık 4-5 ay öncesinden program veriyorsunuz ki onlar da üretim yapsınlar. Zaten bir ay gemiyle getirilmesi sürüyor. Bugün 4-5 ay sonraki ÖTV durumunu bilmediğimiz için sektörümüzde büyük bir belirsizlik hakim. Temmuz-ağustos aylarında üretimin ne kadar olacağını kimse bilmiyor” yorumunda bulundu.