Elektrikli scooter firması BinBin rotasını Üsküp’e çevirdi

Mikromobilite alanında teknoloji üreten, çevreci ve pratik ulaşım çözümleri sunan teknoloji şirketi BinBin, hizmet ağını yeni ülke ve yeni şehirlerle büyütüyor. Kısa süre önce Hollanda merkezli GO Sharing’i bünyesine katarak hem global varlığını genişleten hem de Türkiye’nin en büyük mikromobilite şirketi haline gelen BinBin, Makedonya’nın başkenti Üsküp’te paylaşımlı elektrikli scooter hizmeti sunmaya başladı.

Böylece BinBin markasıyla Türkiye’nin de dahil olduğu 5 ülkede toplam 21 şehirde hizmet veren şirket, Makedonyalılar için de kısa mesafeli yolculukları çok daha pratik ve kolay hale getirecek.

Hedef Avrupa'da ilk 3'te olmak

BinBin CEO’su Kadir Abdik, konuya ilişkin değerlendirmesinde, yüksek hizmet kalitesiyle hizmet ağlarını büyütmeye odaklandıklarını belirterek, “BinBin olarak kuruluşumuz üzerinden daha dört yıl geçmişken şimdiden uluslararası mikromobilite dünyasında prestijli bir yer edindik. Gerek satın almalarla gerekse organik büyümemiz ile başarı grafiğimizi daha da artırarak yolumuza devam ediyoruz. Bulgaristan, Bosna Hersek, Hırvatistan’ın ardından Üsküp’teyiz. Yurt dışında faaliyet gösterdiğimiz tüm şehirlerde yeni model scooterlarımız ve uygun fiyatlandırma politikalarımız sayesinde kısa zamanda şehirlerin vazgeçilmez bir parçası haline geliyoruz. Üsküp’te de bu ilginin artarak devam edeceğini düşünüyoruz. İşimizin doğası gereği 7/24 özveri ile çalışan saha ve destek merkezi ekibimizle birlikte en iyi hizmeti sunacağız. Avrupa’da sahada olan ilk 3 mikromobilite şirketinden biri olma hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz” diye konuştu.