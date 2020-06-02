"Elektroteknik Klima,prestijli projelerde tercih ediliyor"

02 Haziran 2020

Elektroteknik Klima İşletme Müdürü Ebru Sayar, 1988 yılından beri faaliyet gösteren Elektroteknik Klima’nın, Türkiye’de ısıtma soğutma ve havalandırma sektörünün gelişmesine öncülük ederek, bu alandaki yatırımları ile Türkiye’de lider, dünya da ise sayılı üreticiler arasına girdiğini ifade etti.

Sayar, firmalarının 4 farklı üretim tesisinde hava kontrol damperleri, elektrikli ısıtıcılar, ısıtma ve soğutma konvektör sistemleri, susturucu ve gürültü önleme sistemleri, hijyenik ekipmanlar, filtreler, özel endüstriyel damperler, yangın ve duman önleme sistemleri, hava üfleme ve emiş sistemleri ile tünel ve metro havalandırma ekipmanları gruplarında, yaklaşık 150’ye yakın ürünün üretimini gerçekleştirdiğini belirtti. “Elektroteknik olarak hava dağıtım ekipmanları konusunda binlerce referans projemiz var” diyen Sayar, “Yangın ve duman damperleri ve tüm HVAC sistem ekipmanları ile dünyanın en önemli projelerinden biri olan İstanbul 3. Havalimanı projesinde çözüm ortağı olmanın gururunu yaşadık. Avrasya Tüneli projesinde Elektroteknik tünel damperleri, yangın ve duman damperleri ve tüm tünel havalandırma ekipmanları kullanıldı. Stadyum, hastane ve sağlık kampusları, otel, eğitim kurumları, fabrikalar, ticari yapılar, kamu binaları ve AVM gibi çok sayıda projede yine Elektroteknik ürünleri tercih edildi.” dedi.

“Sektörde Türkiye’de ilk, Avrupa’da ise ilk 10 şirket arasındayız”

Elektroteknik Klima’nın sektöründe üretim ve satış kapasitesi olarak Türkiye’de ilk sırada yer alırken, Avrupa’da ise ilk 10 şirket arasında bulunduğunu ve 47 ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini aktaran Sayar, “Her geçen yıl büyüyerek gelişen Elektroteknik; HVAC ekipmanları, yangın ve duman kontrol sistemleri, temiz oda çözümleri, tünel ve metrohavalandırma ekipmanları konularında yaptığı yatırımlarla Türkiye’de lider, Avrupa’da ise en önemli ve başarılı üreticilerin başında geliyor. Bugün her biri kendi alanlarında uzmanlaşmış, toplam 45000 metrekare kapalı alanda, İstanbul ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesinde bulunan 4 farklı üretim tesisinde 300’ü aşkın çalışanı ile faaliyet gösteren, girişimciliği ile alanında önder, insana ve çevreye saygılı, Türkiye'nin önemli sanayi kuruluşları arasındadır.” ifadelerini kullandı.

Elektroteknik’in 1999 yılının sonundan itibaren değişen pazar ve rekabet koşullarını da göz önünde bulundurarak, kendi ürünlerini ve teknolojisini yaratma konusunda kararlı adımlar attığının altını çizen Sayar, “Elektroteknik mühendislik gücünü artırarak insan kaynağına yatırımlar yaptı, iş birlikleri oluşturdu. Sonuçları hızla alabilmek için laboratuvar ve test olanakları sağladı. Bu yatırımların sonuçları; kendi ürünlerini tasarlayabilme, üretebilme ve genişleyen pazar olanaklarından yararlanabilme olarak geri dönüyor. Ar-ge çalışmalarımız doğrudan ürünler ile ilgili ve sonuçları; ticari ürünler halinde rekabette farklılık yaratan çalışmalar, pazara canlılık, sürekli takip edilme olarak geri dönüyor.” diye konuştu.

Ebru Sayar, Elektroteknik'in bir mühendislik firması olduğuna dikkat çekerek, "Çok geniş teknik departmanımız mevcut. Ar-ge'ye sürekli yatırım yapıyoruz. Her teknik soruya cevap verebiliyoruz. Aynı zamanda bir dizayn firmasıyız ve mimari çözümler buluyoruz. Dekoratif ve mimari difüzörler geliştiriyoruz. Güvenliğe önem veriyoruz. Türkiye'de tek sertifikalı raporlu üreticiyiz. Enerji tasarrufu ve çevresel korumaya çok ciddi önem veriyoruz. Enerji tasarrufu üzerine Ar-Ge çalışmaları sonucu, VAV ve CAV sistemleri, düşük basınçlı difüzörler, yer konvektörleri üretiyoruz." dedi.