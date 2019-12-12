Elektroteks, alacak karşılığında aldığı makinelerle, yatak devi oldu
Elektroteks, dünyadaki yatak imalatı bantlarının yüzde 70’ini üretiyor. Alacak karşılığında eline geçen kapitone makinelerle sektöre giren Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, bugün Amerika’dan Tayvan’a kadar pek çok ülkede yatak üreticilerinin çözüm ortağı olduklarını söyledi.
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