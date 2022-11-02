Elektroteks, Amerika’yı yakın markaja aldı

Esra Özarfat

BURSA - Yatak üretim makineleri alanında dünyanın sayılı firmaları arasında yer alan Elektroteks, entegre yatak üretim tesisleri alanında dünyada yüzde 70 paya sahip. Kapitone, paketleme makineleri, yatak üretim hattı, yatak tutkal hattı, bordür makineleri ile ihtiyaçlara yönelik özel makine üretimleri yapan Elektroteks’in ihracat kilogram değerleri 35 doları buluyor. Son olarak üretimine sünger makinelerini de ekleyerek anahtar teslim sünger fabrikaları kurmaya başlayan firma, Türkiye’nin yanı sıra yurt dışından da çok sayıda siparişe yetişmeye çalışıyor. Çok yoğun talep aldıkları için sünger alanına da hızlı bir giriş yaptıklarını belirten Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, yakın zamanda sünger dökümü haricinde gerekli olan tüm makinelerin üretimini de yaparak bu alandaki ürün gamını tamamlayacaklarını söyledi. Son olarak yurt dışında 10 dönüm alanda tek kişinin kontrol edebileceği, tam otomasyonlu bir sünger deposu yaptıklarını hatırlatan Güler, bir yandan da makine parkı üretimini geliştirdiklerini, iki yeni sünger depolama alanı projesi daha aldıklarını da duyurdu.

Amerika pazarına ihracatı artırıyor

Diğer yandan entegre bir tesis olmak için yatırımlarını sürdürdüklerini dile getiren Osman Güler, üretimin yüzde 90’lık kısmını 40 bin metrekarelik alanda kurulu yeni tesise taşıdıklarını, 15 bin metrekarelik mevcut alanda ise daha az takip gerektiren, seri imalata geçmiş üretimleri bulundurduklarını anlattı. İhracatta özellikle Amerika pazarının öne çıktığını vurgulayan Güler, geçen yıl buraya toplam ihracatın yüzde 38’ini yaptıklarını, bu yıl bu oranın artacağını söyledi. Osman Güler, katma değerli bir pazar olan Amerika pazarına büyük önem verdiklerini kaydederek pazara daha fazla nüfuz edebilmek için Amerika’da şirket kurduklarını aktardı. Endüstri 4.0’a uygun makineler ürettiklerine işaret eden Güler, hedeflerinin insansız üretim tesisleri, karanlık fabrikalar kurmak ve yatak üretim tesislerinde robot kullanımını artırmak olduğunu dile getirdi. Dünya genelinde bir talep daralması yaşandığına işaret eden Osman Güler, “Bizim sektörümüzde bir tık daha belirgin. Durgunluğa yönelik beklenti de vardı. Çünkü pandemi döneminde ani bir talep patlaması olmuştu. Sektörün bu süreci az hasarla atlatacağını düşünüyorum” dedi.

“Türkiye’nin sektördeki varlığını gösterdik”

Aynı zamanda Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Osman Güler, sektör olarak 2023’ün sonuna kadar 3 milyar dolarlık üretimi 4 milyar dolara, 2 milyar dolarlık ihracatı ise 3 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. Bu çerçevede bu yıl Türkiye’de sektörünün ilk ve tek fuarı olan IBIA Expo-Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’nı yaptıklarını hatırlatan Güler, şu değerlendirmeyi yaptı: “120 firmamızın katıldığı fuara 91 ülkeden ziyaretçi geldi. İlk yıl 15 bin metrekare alanda düzenlendi. Önümüzdeki yıl 28 Eylül ile 1 Ekim arasında en az 25 bin metrekare alanda ve daha fazla firmanın katılımıyla fuar yapacağız. Hatta önümüzdeki süreçte daha az firma katılımıyla yurtdışında da bir fuar düzenlemeyi planlıyoruz. Bu fuarla Türkiye’nin bu sektörde güçlü bir şekilde var olduğunu gösterdik. Ülkemizi ve sektörümüzü bu alanda çok daha hızlı ve iyi şekilde tanıtmamız, anlatmamız gerekiyor. Özellikle Amerika’dan çok sayıda ziyaretçi ağırladık. Hem çeşit, hem kalite ve fiyat avantajıyla dünya genelindeki fuarlardan öne çıktık.”