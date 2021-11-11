Elektroteks, süngercilere tesis kurmaya başladı

Esra ÖZARFAT

BURSA - Kapitone, paketleme makineleri, yatak üretim hattı, yatak tutkal hattı, bordür makineleri ile ihtiyaçlara yönelik özel makine üretimleri yapan Elektroteks, bugün anahtar teslim yatak fabrikaları kurabilen dünyadaki sayılı firmadan birisi. Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Bu alana hızlı giriş yaptık ve dünyadan yoğun bir talep aldık. İlk karanlık sünger deposunu 10 dönümlük alanda beş ay içinde kurmuş olacağız. Sünger üretimindeki kimyasal prosesinin, makinanın çıkışından sonra 24 ila 36 saat arasında olgunlaşıyor. Bu esnada genleşmeler oluyor. Ayrıca süngerin iç kısmında 170 dereceye kadar çıkan bir ısı bulunuyor. Bu da alevlenme riski oluşturuyor. Biz bu depodaki olgunlaşma sürecindeki süngerlerin ısılarını da kontrol ederek tehlikeyi bertaraf edeceğiz. 20’şer metre blokların yer alacağı bir tesis olacak. Fabrikanın ilk fazını Bursa’da üretip 80 TIR ile taşıyacağız. İkinci fazın da anlaşmasını yaptık” dedi. Endüstri 4.0’a uygun makineler ürettiklerine işaret eden Güler, hedeflerinin insansız üretim tesisleri, karanlık fabrikalar kurmak ve yatak üretim tesislerinde robot kullanımını artırmak olduğunu dile getirdi.

“Tam entegre bir üretim tesisi olacağız”

Yatak üretim makineleri alanında dünyanın en büyük firması olduklarına işaret eden Osman Güler, bu yılı yüzde 98 ihracat oranıyla kapatacaklarını, entegre yatak üretim tesisleri alanında dünyada yüzde 70 paya sahip olduklarını vurguladı. İhracat kilogram değerlerinin 35 dolar seviyesinde olduğuna dikkat çeken Güler, bir yandan da entegre tesis olmak için yatırımlarının sürdüğünü söyledi. Osman Güler şu bilgileri verdi: “1.5 yılda 15 milyon Euro yatırım yaptık. Makine yatırımlarımız ise sürekli devam ediyor. Makinalarımızın boyasını dışarıda yaptırıyorduk. Kurulumuna başladığımız boyahaneyi yeni yılda devreye alacağız. 2022’nin ilk 6 ayı içinde sac işleme bölümü de bünyemizde faaliyete başlayacak. Tüm bu yatırımlar sonucunda tam entegre bir üretim tesisi olacağız. Öte yandan pandemiden hemen önce, içinde 10 dönümlük işletme alanı olan 40 dönümlük bir alan satın aldık. Buraya 5 dönüm daha işletme alanı dahil ettik. Böylelikle iki fabrikamızın toplam işletme alanı 30 dönüme ulaştı. Yeni eklenecek alanlarla yılbaşına kadar 55 dönüm alana ulaşacağız.”

“Artan talepleri fazla mesai ve ek istihdam ile karşılıyoruz”

Dünya çapında sektörü yönlendiren firma olarak artan talepleri fazla mesai ve ek istihdam ile karşıladıklarını anlatan, pandeminin de etkisiyle ev eşyası üretiminde dünya genelinde yaşanan artışın yatak sektörüne de yansıdığına işaret eden Osman Güler, “Öte yandan Çin ile irtibat kesilince oraya gidip makine alma imkanı olmayanlar Türkiye’ye yöneldi. Türkiye’nin dünya pazarından aldığı pay her geçen gün artıyor. Dünyada Türkiye’ye doğru bir talep artışı var” diye konuştu. Hammadde ve tedarik zincirinde yaşanan sorunların kendilerini de etkilediğini belirten Güler şu bilgileri verdi: “Şirket olarak önümüzde hazır ve uzun bir program olduğu için uzun vadeli malzeme tedarik ağını kurabiliyoruz. 12’nci ayda 2022’deki alımın yüzde 80’ini tamamlıyoruz. Ancak önceden sipariş vermiş olmamıza rağmen süreci bıçak sırtında götürüyoruz. 2023’ün yarısına kadar stok siparişimizi verdik.” Sektörün en büyük sorununun üretimde çalışacak eleman bulmak olduğunun alını çizen Osman Güler, “Kapımıza iş için gelenlerin tamamını alıyoruz ve işe göre eleman değil, elemana göre içeride iş sağlıyoruz. Bu arada kadın istihdamını artırmak için de çalışmalar yapıyoruz. Makine montaj bölümünden torna freze alanına kadar kadınlar çalışıyor. Daha önce hiç makine görmemiş kadınlar, parça değiştirerek çalışmaya başladıkları CNC makinalarına şimdi program yazmaya başladılar. 300 çalışanın 35’ı kadın, 15’i üretimde” değerlendirmesini yaptı.

Yatak endüstrisi fuara hazırlanıyor

Aynı zamanda Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA) Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Osman Güler, sektörün 3 milyar dolarlık bir üretim ile 2 milyarlık ihracata sahip olduğuna dikkat çekti. 25 bin kişinin istihdam edildiği sektörde Türkiye’nin bu alanda ilk 3 ülke arasında yer aldığını belirten Güler, dünyada 31 milyar dolarlık üretim hacmi olan yatak üretiminin içerisinde Türkiye’nin 14’üncü sırada yer aldığını aktardı. Türkiye Yatak ihracatında ise 5’inci sırada bulunuyor. Dernek bünyesinde makine, kumaş, yay, sünger, keçe, elyaf, iplik, kimya imalatçıları ile sektöre yönelik hizmet üreten 10 farklı alt kolun bulunduğunu anlatan Osman Güler, kısa sürede 100 üyeye ulaştıklarını dile getirdi. Güler, sektörün tüm oyuncularını 6-9 Ekim 2022 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde yapılacak olan Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı - IBIA EXPO fuarında bir araya getireceklerini söyledi. Osman Güler, “2 hafta gibi kısa bir sürede 15 bin metrekarelik fuar alanını sattık. Dünyanın en büyük makina ve iki yatak kumaşı üretici firması Türkiye’de. Yine dünyanın en büyük keçe üreticileri ile iplik, yay, kimya gibi alanlarda pek çok iyi marka Türkiye’de. İyi ilişkilerimiz sayesinde sektörün en dikkat çekici firmalarını misafir edeceğiz. Böylelikle sektörümüzdeki ihracat oranları düşük veya hiç ihracatı olmayan firmalarımızı da dünya yatak üretici devleri ile tanıştırma ve bunlarla çalışma şansı yakalamasına fırsatlar yaratmış olacağız” dedi.