Elektroteks'ten 130 ülkeye yatak imalat makinesi ihracatı

Yatak üretim fabrikaları için A'dan Z'ye tesis kurduklarını söyleyen Elektroteks firmasının sahibi Osman Güler, makineleri 130 ülkeye ihraç ettiklerini bildirdi. Aylık 2 milyon dolar civarında ihracat yaptıklarını belirten Güler, "Sektörü yönlendiren firmayız. Entegre tesis açısından baktığımızda şu anda dünyadaki tesislerin yüzde 70'ini biz üretiyoruz. Şu anda dünyada hangi yatak üreticisi olursa olsun bize tereddütsüz güveniyor. Bu konuda çok iyi olduğumuza inanıyoruz." dedi.

"Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz"

Çoğunlukla ABD'li firmalarla çalıştıklarını anlatan Güler, ihracatın 3'te birini bu ülkeye yaptıklarını aktardı. "Dünyanın en büyük yatak üretici firmasına 7'nci fabrikayı kuruyoruz" diyen Güler, ayrıca siparişini aldıkları 13 tesisin olduğunu açıkladı. Şu anda bu firmaya A'dan Z'ye 20 üretim hattı kurmuş olacaklarına dikkat çeken Güler, dünyanın en büyük mobilya üreticilerinden olan ve 3 yıldır yatak üreten başka bir firma için 5'inci tesisi kurma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.

Türkiye'deki büyük yatak üreticilerinin tamamına yakınının tesisinin kendileri tarafından hazırlandığını vurgulayan Güler, "Dünyada yatak sektöründe, yatağın ve ürünlerin taşınması zor olduğu için robotlar pek kullanılmıyor. Biz iki yıldır Ar-Ge çalışması yapıyoruz. Amacımız tamamen robotların çalıştığı karanlık yatak üretim tesisleri kurmak." diye konuştu. Koronavirüs salgınına rağmen 2020 yılını ciddi bir büyümeyle kapattıklarını ifade eden Güler, 220'si Türkiye'de olmak üzere 250 kişi istihdam ettiklerini bildirdi.