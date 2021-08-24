Elfa Metal, esnek üretime yönelik yeni şirket kurdu

ANKARA (DÜNYA) - Elfa Metal, düşük hacimli ve özel nitelikli talepleri karşılayabilmek için yeni bir yapılanmaya gitti.

Bu kapsamda Tegas Metal adında bir şirket kurduklarını söyleyen Genel Müdür Fatih Murat, “Farklı sertifikasyon istekleri kalite sistemleri, sipariş miktarları değişebiliyor. Biz esnek üretim yaptığımız için bizden bir adet parça isteyenin de 100 adet isteyenin de imalatını yapıyoruz. Bundan dolayı da daha verimli daha efektif müşteri isteklerine daha rahat adapte olabilmek için iki farklı firma haline dönüşme kararı aldık.” dedi.

Tegas Metal’in daha düşük miktarlarda ancak daha hızlı hareket eden parçaları üretmeye odaklanacağını vurgulayan Fatih Murat, örneğin iş makineleri sektöründeki bir müşterilerine 1500 ayrı ürün ürettiklerini, hatta bu şirkete günlük sevkiyat dahi yapabildiklerini vurguladı.

Yabancı bir uluslararası şirkete ise 300’e yakın parça imal ettiklerini bildiren Murat, “Çok büyük olan bu şirkete de salgın nedeniyle kendi merkez ülkelerinden temin edemedikleri parçaları üretip teslim ettik” dedi. Murat, “Tegas Metal ve Elfa Metal aynı çatı altında ama tatlı bir rekabet içinde olacaklar. Kendi müşteri portföylerine kendi müşteri hedeflerine yönelik çalışacaklar.” diye konuştu.

“Hızlı tren sektörüne de üretim hedefliyoruz”

Almanya, İtalya, Fransa, Danimarka, Hollanda, İsveç, Finlandiya’ya doğrudan montaj hatlarında kullanacak ürünleri ihraç ettiklerini, Amerika’ya da ihracatın başladığını belirten Fatih Murat, “Üretimin yüzde 60’ı ihracat, yüzde 40’ı iç pazar. İç pazarda iki tane firma ile çalışıyoruz diğer müşterilerimizin tamamı Avrupa’da. Sadece farklı ülkelerde değil, farklı sektörlerde de müşterimiz var. İş makinesi, inşaat makinesi, tarım makinesi ve enerji sektörüne hizmet veriyoruz. Hepsi kendi alanlarında dünya devi işletmeler. Hatta Avrupa’da dünyanın en büyük şömine üreticilerinden birine saç metal parça tedariki yapıyoruz.” şeklinde konuştu. Murat, hızlı tren imalatı sektörüne yönelik de üretim yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Tegas Metal’in salgın döneminde dahi yıllık bazda yüzde 50 büyüdüğünü, çalışan sayısını üç yıl içinde 100’den 300’e çıkarmak istediklerini belirten Fatih Murat, inşaat ve iş makineleri sektörlerinde düzenli büyüme olduğunu, salgın etkisinin geçmesiyle talebin daha da artacağını tahmin ettiklerini aktardı. Avrupa’da geçerli sertifikalara sahip olduklarını, kaynaklı parça imalatında uzmanlaştıklarını belirten Fatih Murat, bu alana odaklanacaklarını bildirdi.