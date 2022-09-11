Elginkan Topluluğu’ndan 320 milyon euro yatırım

Elginkan Topluluğu, yatırımlarına Manisa ve Bilecik’te devam ediyor. Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700 bin metrekare açık alanda vitrifiye ve yer duvar karo seramik fabrikası yatırımı gerçekleştirecek olan Serel Seramik A.Ş, aynı zamanda Manisa’da mevcut fabrikanın yanında ek bir vitrifiye tesisi de kuruyor.

Bilecik’teki ilk etap vitrifiye fabrikasının temelini atan Serel Seramik, toplam 320 milyon euro yatırım bedeliyle kuracağı Bilecik ve Manisa’daki yeni fabrikalarıyla yıllık 2,5 milyon adet vitrifiye ve 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği üretim kapasitesine kavuşmuş olacak.

Bilecik ve Manisa’da toplamda 260 bin metrekare kapalı alanda 2 bin 900 ek istihdam sağlayacak olan Serel Seramik, her iki ilin yatırımlar toplamından yıllık 285 milyon euro ciro planlıyor.

“Kurucumuzun vasiyetini gerçekleştiriyoruz”

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde konuşan Elginkan Topluluğu İcra Meclisi Başkanı Gaye Akçen, Elginkan Topluluğu’nun biri Almanya’da olmak üzere 22 şirketi ve 3 bin 220 çalışanı bulunduğunu açıkladı.

Armatür, seramik ve ısı sektörüne yönelik ürünlerini 91 ülkeye ihraç ederek, kendi alanlarında dünyanın önde gelen markalarıyla rekabet ettiklerini vurgulayan Akçen, “Merhum Kurucumuz Ekrem Elginkan’ın ‘Allah’tan bütün dileğim, kurduğum bütün müesseselerin devamlılığının sağlanması, memlekete faydalı birer kuruluş olarak insanlara iş imkânı yaratması, devlete vergi vermesi ve bizden sonra gelecek olanlara örnek olmasıdır’ vasiyeti ile kurucularımıza layık olmaya çalışıyoruz.” dedi.

Bilecik yatırımı 290 milyon euro

Serel Seramik’in Bilecik ve Manisa’da gerçekleştirilecek yatırımlarına da değinen Gaye Akçen, “Bilecik’in Söğüt ilçesinde 700 bin metrekare açık alanda vitrifiye ve yer duvar karo seramik fabrikası kuruyoruz. Toplam 110 bin metrekare kapalı alanda iki etap şeklinde yapılacak vitrifiye fabrikamızın ilk etabının temelini bugün atıyoruz ve 2 yıl içinde tamamlamayı hedefliyoruz. Vitrifiye fabrikamızın ilk etabı 120 milyon euroya mal olacak ve 800 kişilik yeni istihdam sağlayacak. Yılda 1 milyon adetlik vitrifiye üretim kapasitesine sahip olacak ilk etap yatırımımız ile yılda 55 milyon euro ciro elde etmeyi hedefliyoruz. İkinci etap vitrifiye fabrikamızı ise 60 milyon euro yatırım bedeli ile kuracağız ve burada da yine 800 kişiye istihdam sağlayacağız. Yıllık 1 milyon adetlik üretim kapasitesine sahip olacak ikinci etap fabrikamızda da yıllık 55 milyon euro ciro bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Manisa’ya 30 milyon euroluk ek yatırım

Bilecik’teki vitrifiye fabrika yatırımının devamında yer duvar karo seramik fabrikası yatırımına başlayacaklarını bildiren Akçen, şunları kaydetti: “120 bin metrekare kapalı alana sahip olacak bu fabrikamız ise bin kişiye istihdam sağlayacak. 110 milyon euro yatırım bedeli bulunan yeni fabrikamızın yıllık 12 milyon metrekare yer duvar karo seramiği kapasitesi olacak ve yıllık 150 milyon euro ciro elde edilecek.”

Serel Seramik’in Manisa’da mevcut vitrifiye fabrikasına yönelik ek yatırımın da devam ettiğini belirten Gaye Akçen, 30 bin metrekare kapalı alanda kurulacak olan ve 2 yıl içinde tamamlanması planlanan bu yatırımın 300 kişiye istihdam sağlayacağını açıkladı. Akçen, 30 milyon euro yatırım bedeliyle kurulacak olan Manisa ek tesis yatırımıyla yıllık 500 bin adetlik vitrifiye üretim kapasitesine ulaşacaklarını ve yılda 25 milyon euro ciro sağlayacaklarını bildirdi.