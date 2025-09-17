Eli Lilly'nin yeni diyabet ilacı, Novo Nordisk'in ilacını geçti

ABD merkezli ilaç şirketi Eli Lilly, tip 2 diyabet hastaları üzerinde yürüttüğü doğrudan karşılaştırmalı çalışmanın sonuçlarını açıkladı. Şirketin geliştirdiği oral GLP-1 agonisti orforglipron, Novo Nordisk'in onaylı ilacı oral semaglutide (Rybelsus) ile kıyaslandığında daha etkili sonuçlar verdi.

52 hafta süren geç aşama klinik çalışmada, kan şekeri kontrolünde orforglipron'un üstünlük sağladığı belirtildi. En yüksek doz uygulandığında, orforglipron hemoglobin A1c seviyesini ortalama yüzde 2,2 düşürdü. Novo Nordisk'in ilacı ise yüzde 1,4'lük düşüş sağladı.

Kilo kaybında da iki ilaç arasında belirgin fark görüldü. Orforglipron kullanan hastalar, vücut ağırlıklarının ortalama yüzde 9,2'sini (yaklaşık 19,7 pound) kaybetti. Oral semaglutide'de bu oran yüzde 5,3 (yaklaşık 11 pound) oldu. Çalışmayı tamamlamayan hastalar da dahil edildiğinde, orforglipron'un sağladığı kilo kaybı yüzde 8,2 olarak ölçüldü.

Gelecek sene piyasaya çıkacak

Eli Lilly, orforglipron için 2026 yılında onay başvurusu yapmayı planlıyor. Şirketin CEO'su David Ricks, ilacı "önümüzdeki yıl bu zamanlar" piyasaya sürmeyi hedeflediklerini açıkladı.