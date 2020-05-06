Elit Certification belgelendirmede yurt dışı iş hacmini artırıyor

06 Mayıs 2020

BARIŞ SEDEF/İSTANBUL

Elit Certification Genel Müdürü Esra Yatçı, Fas ve Ukrayna’da enerji alanında belgelendirme ve denetim süreçlerini gerçekleştirdikleri santrallerin bulunduğuna işaret ederek, “Yurt dışı iş hacmimizi daha fazla arttırmak adına pazar araştırmalarımız devam ediyor” dedi.

Sektörde üç yıldır faaliyet gösterdiklerine değinen Yatçı, belgelendirme konusunda Türkiye’de 35 globalde ise 142 kişi ile hizmet vermeye devam ettiklerini söyledi. Türkiye’de üretilen nitelikli ve kaliteli ürünlerin belgelendirme kısmının doğru ve zamanında yapılmasının önemine işaret eden Yatçı, “Bizim de firma olarak önceliğimiz bu yönde ilerlemek” dedi. Güneş enerjisi santrallerini EN 62446 standartlarına uygun olarak saha denetimlerini yaptıklarını kaydeden Yatçı, TÜV, UL, SGS gibi birçok alanda belgelendirme konusunda hizmet vermeye devam ettiklerini belirtti. Belgelendirme konusunda globalde birçok firmanın Türkiye’de çalışma ortağı konumunda olduklarını ifade eden Yatçı, “Uluslararası alanda birçok partnerimiz var. Bu anlamda birçok firmanın belgelendirme ve sertifikasyon konusunda Türkiye’de çalışma ortağı konumundayız” şeklinde konuştu.

Yüzde 50’nin üzerinde büyüme yakaladı

Ukrayna ve Gürcistan’da büyüme konusunda önemli yatırımlar yaptıklarına dikkat çeken Yatçı, “2019 yılı bizim için iyi geçti, bu bağlamda hem ciro hem de iş hacmi anlamında yüzde 50’nin üzerinde bir büyüme yakaladık. Büyümemizde etkili olan temel parametre ise daha fazla ülkeye ulaşmamız ve daha fazla firmaya dokunmamız olarak öne çıktı” bilgisini verdi. Cirolarının yüzde 65’lik kısmının yurt dışı faaliyetlerden elde edildiğini altını çizen Yatçı, “Bu bağlamda ülkemize 18 farklı ülkeden nakit akışı sağladık. Yakaladığımız bu büyümenin artarak devam etmesini bekliyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) iş hacimlerini pozitif yönde etkilediğine işaret eden Yatçı, “Son olarak Dubai’de yapılan Middle East Energy 2020 fuarına katıldık ve enerji sektöründe önemli firmalarla bağlantılar gerçekleştirdik. Diğer yandan COVID-19 nedeniyle korunma amaçlı kullanılan maske, eldiven, tulum ve siperlikler gibi kişisel koruyucuların sertifikalandırma süreçlerine ilişkin ciddi talepler alıyoruz.” dedi. Güneş enerjisi alanında imal edilen panellerin teste girip girmediğinin denetlenmesi gerektiğini anlatan Yatçı, “Bu bağlamda panellerin IEC 61215 ve IEC 61730 standartlarını sağlanması gerekiyor. Bunlardan bir tanesi fiziksel koşullar testi diğeri ise yangın ve riski testlerini kapsıyor. Bunların mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor” şeklinde konuştu. Firmaların belgelendirme konusundaki yeterlilikleri karşılaması gerektiğine ve bunun sürdürülebilir olmasının öneminden bahseden Yatçı, “Maske konusunu ele alırsak, tüccar veya üreticiye sadece CE belgesi verilmesiyle süreç bitmiyor. Firmanın da bu konuda gerekli yeterliliğe sahip olması ve hijyen koşullarını sağlayarak, ISO standartlarının medikal normlarına uygun olması gerekiyor.” diye konuştu.

Belgelendirmeye verilen önem arttı

Türkiye’de son beş yılda belgelendirmeye verilen önemin arttığına dikkat çeken Yatçı, “ISO9001 firmaların olmazsa olmazları arasında yer alıyor. Özellikle ihracat yapan firmaların ISO9001 test standartlarını karşılaması gerekiyor” bilgisini verdi. Sektörde saha denetimlerinin arttırılması gerektiğini kaydeden Yatçı, Teknoloji Bakanlığı’nın daha fazla numune toplatması gerektiğini sözlerine ekledi.