Elita Gıda, İSO 500’de 23 sıra yükseldi

ADANA - Sunar Şirketler Grubu’nun bitkisel sıvı yağ üreten şirketi Elita Gıda, İstanbul Sanayi Odası’nın Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu araştırmasında bir önceki yıla göre 23 sıra daha yükselerek 249’unculuğa yerleşti.

Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, 2020’nin pandemiyle geçmiş olmasına rağmen gösterdikleri performansın İSO 500 tablosunda yükselişe yansımasından mutluluk duyduklarını söyledi. Tarımsal gıda sektöründe Türkiye’nin öncü şirketleri arasında yer aldıklarını ifade eden Özkan, “Sürdürülebilirlik alanında attığımız sağlam temeller başarı getirmeye devam ediyor. Pandemi sürecinde tedarikten üretime, çalışanlarımızın sağlığından lojistiğe her alanda aldığımız önlemlerle dünya genelinde markalarımızı kullanan milyonlarca tüketicinin yanında olarak herhangi bir aksaklığın yaşanmamasını sağladık” diye konuştu.

Önlem ve yeniliklerle geride bıraktıkları 2020’de Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında 23 basamak yükseldiklerini vurgulayan Özkan, “Mutluluğumuzu çiftçimizden çalışanlarımıza, tedarikçilerimizden müşterilerimize tüm paydaşlarımızla paylaşıyoruz. Sunar Şirketler Grubu olarak hedefimizde, marka ve ürünlerimizle ülkemizi dünyada en iyi ve en etkin şekilde temsil etmek var” ifadelerini kullandı.

Sunar’ın ürünlerine Avrupa’dan ödül yağdı

Öte yandan Sunar Şirketler Grubu’nun bitkisel yağ üreten şirketi Elita Gıda’nın ‘Sunar Sürdürülebilir Ayçiçek Yağı’, ‘Sunar Mısır Yağı’ ve ‘Hüner Mısır Yağı’ markaları ile un ve yem sektöründeki şirketi Sunar Özlem’in Hüner Un markasına Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından “Lezzet Ödülleri” verildi. Özkan, bünyelerindeki şirketlerin 4 markasının Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından ödüllendirilmesinin mutluluk verdiğini söyledi. Yaklaşık yarım asır önce Sunar Şirketler Grubu’nun kuran Hacı Nuri Çomu’nun ‘Sofranda olmayan ürünü üretme’ anlayışıyla yola devam ediyoruz. Ürünlerimizle dünyanın birçok yerinde milyonlarca tüketicinin beğenisini kazanmaya devam ediyoruz. Aldığımız her ödül bu anlayışı tescilliyor” dedi.

Markalarına, merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Tat Enstitüsü tarafından “Lezzet Ödülleri” verilmesinin yeni başarılar için teşvik niteliği taşıdığını ifade eden Özkan, “Enstitü, ürünleri titizlikle değerlendiriyor. Dünyaca ünlü 200’den fazla şef ve gıda uzmanının ‘Blind Taste’inden geçerek ödüllendirilen ürünlerimize yenilerini eklemeye devam edeceğiz. Turquality programı kapsamındaki yerli ve milli markalarımızla ülkemizi dünyada temsil etme çabamızı sürdüreceğiz” dedi.