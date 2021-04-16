Elite Makine, yazılım üreterek büyümeyi hedefliyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep’te 2019 yılının sonlarında makine yüksek mühendisi Kürşad Orhan tarafından kurulan Elite Makina, kısa sürede sektörde varlığını kabul ettirdi. İki personelle işe başlayan Elite Makine, ikinci yılına girerken bugün 24 kişiyi istihdam ediyor.

Kürşad Orhan, halı, gıda ve karton masura olmak üzere 3 ana kalem üzerinde makinalar ürettiklerini, ağırlıklı olarak usta kökenli bir sistemin işlediği sektörde profesyonel olarak makineler üretmeye çalıştıklarını söyledi. Yaptıkları her işte tasarım ve analizden sonra imalata başladıklarını ifade eden Orhan, üretim alanları ile ilgili şu bilgileri paylaştı: “Halı konfeksiyon makinelerinin tamamını üretiyoruz. Karton masura hattı ve anahtar teslim Antep fıstığı tesisleri kuruyoruz. Antep fıstığı, badem, ceviz ve kuruyemiş makineleri üretiyoruz. Halı makinelerinde de iddialıyız. Eğer bir makine daha önce yapılmışsa ona mühendis bakış açısıyla bir yenilik katmaya çalışıyoruz.”

Hedeflerinin yazılım sektörü olduğunu söyleyen Orhan, dünyanın artık mekanikten uzaklaşarak yazılıma yöneldiğini ifade ederek, “Artık her şey yazılıma döküldü. Yazılım artık makine sektöründe de yerini aldı. Yazılım sayesinde enerji tüketimi; iş süresi ve insan gücünde verimlilik sağlayabiliriz. Yazılım sektöründe altyapı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Kendi programlarımız üzerine çalışıyoruz. Dışarıdan da hizmet alıyoruz ama Ar-Ge’mizi kendimiz yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Enerji verimliliğine önem veriyoruz”



Öte yandan üretim alanında en çok dikkat edilen konuların başında gelen enerji verimliliği konusuna da ağırlık verdiklerini anlatan Orhan, “Ülkemizde birçok firma makine ve tasarım yapabiliyor ama enerji verimliliğine gereken önemi her firma vermiyor. Daha önce enerji ihtiyacı azdı, makineler daha çok enerji kullanacak şekilde tasarlanırdı. Artık günümüzde enerji ihtiyacı çok fazla. Biz de şu an bunun üzerine çalışıyoruz. Yaptığımız bütün makinelerde ağırlığımız enerji verimliliği üzerine” diye konuştu. Orhan, Türkiye’nin farklı şehirlerine makine ürettiklerini dile getirdi. 2’nci yılına giren Elite Makina’nın bir yıldır ihracat yaptığını aktaran Orhan; Tacikistan, Cezayir, Özbekistan’ın yanı sıra İspanya ve İtalya’ya da makine ihracatı gerçekleştirdiklerini bildirdi. Orhan, ihracatta hedef pazarlarının tüm Avrupa ülkeleri ve ABD pazarı olduğunu da kaydetti.