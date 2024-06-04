Elite Naturel, Avrupa'ya 350 ton taze meyve ve sebze ihraç edecek

Taze meyve ve sebze sektöründe Avrupa pazarında İtalya ve İspanya gibi ülkelerle rekabet edebilecek konuda olduklarının altını çizen Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Çağrı Eşmekaya, ürünlerini tüm Avrupa'ya ihraç ettiklerini belirtti. Şirketin 2024 hedefleri arasında ise ilk sırada, Avrupa'ya 350 ton taze meyve satışı yapmak yer alıyor.

"Avrupa'daki birçok firmayla satış anlaşmalarına imza atıldı"

Islah çalışmaları kapsamında, toprak kalitesinin iyileştirilmesi, sulama sistemlerinin modernize edilmesi ve verimliliğin artırılmasını amaçlayan şirket, Adana’da gerçekleştirilen bu geniş çaplı tarım projesi ile yerel ekonomiye katkı sağlamakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin tarım ihracatında önemli bir rol üstleniyor. Türkiye'nin taze ürün ihracatındaki potansiyelini ve kalitesini gözler önüne serdiklerini belirten Eşmekaya, bu yıl için 300-350 ton taze meyve satışı için Avrupa'daki çeşitli firmalarla anlaşmalar yapıldığını söyledi ve ekledi:

"Bölgeden ihraç edilecek başlıca ürünler arasında narenciye, domates, biber, salatalık ve yeşillikler bulunuyor. Özellikle narenciye ürünleri, Avrupa pazarında büyük ilgi görüyor. Bu ürünlerin tamamı, doğal yöntemlerle ve yüksek kalite standartlarına uygun olarak yetiştiriliyor."

"Adana'daki tarımın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz"

"Amacımız sadece Avrupa pazarına kaliteli ürünler sunmak değil, aynı zamanda Adana bölgesindeki tarımın gelişimine de katkıda bulunmak" diyen Eşmekaya sözlerine şöyle devam etti:

"Bu proje, Türkiye'nin tarım sektöründe yaptığı büyük bir atılım çünkü yerel ekonomiyi canlandıracak ve çiftçilerimizin daha iyi koşullarda üretim yapmalarını sağlayacak. Böylece Adana'nın verimli topraklarından doğan taze ve kaliteli ürünler, Avrupa pazarında kendine daha fazla yer bulacak. Bu başarı sadece Adana'nın değil, tüm Türkiye'nin gururu olacak."