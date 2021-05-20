Elite Naturel, iç pazarda da büyümeyi hedefliyor

Mehmet Hanifi GÜLEL

İSTANBUL-Organik, konsantre ve katkı maddesi içermeyen meyve suyu üretimi yapan Elite Naturel, üretiminin yüzde 92’sini 30 ülkeye ihraç ediyor. Elite Naturel Yönetim Kurulu Başkan Vekili Çağrı Eşmekaya, yeni dönemde iç pazarda da büyüme kararı aldıklarını söyledi.

Pandemi sürecinde sağlıklı ve doğal ürünlerin öneminin daha iyi anlaşıldığına dikkat çeken Eşmekaya, “Sektörde 46 yıldır faaliyet gösteriyoruz ve yüzde 100 yerli sermayeli bir firmayız. Mevsiminde yetişen meyve ve sebzeleri taze bir şekilde tüketicilere sunabilmek için ‘soğuk sıkım’ yöntemi kullanıyoruz. ABD, Avrupa Birliği, Kanada, Japonya, Çin, Brezilya ve Kore organik sertfikalarına sahip Türkiye’nin ilk ve tek firmasıyız. Ürünlerimizin diğerlerinden en büyük farkı ‘organik meyveden direkt sıkılmış’ olması. Konsantreden sulandırılarak elde edilmiyor. Talebin artması üzerine iç pazarda da büyümeye karar verdik.” dedi.

İhracat hedefi 37 milyon dolar

Bir ürünün organik olabilmesi için üretim aşamalarında kimyasal kullanılmaması ve tohumdan sofraya gelene kadar her aşamasının sertifikalanması gerektiğine vurgu yapan Eşmekaya, ürünlerinin her aşamasının organik sertifikalarla belgelendiğini aktardı.

Ayrıca her parti ürünün laboratuvarda teste tabi tutulduktan sonra şişelendiğini ve her şişenin üzerinde bulunan barkod sayesinde ürünün hangi tarlada yetiştiğinin takip edilebildiğine dikkat çeken Eşmekaya, “Organik ürünlerimizi Amerika ve Avrupa Birliği başta olmak üzere Kanada, Japonya, Çin, Brezilya gibi 30 ülkeye ihraç ediyoruz. 2020 yılında 24,3 milyon dolar ihracat yaptık. Bu yılın ilk dört ayında ise ihracatımız 6,1 milyon dolara ulaştı. 2021 yılı ihracat hedefimizi 37 milyon dolar olarak belirledik.” diye konuştu.

18 ilde üretimi var

Anadolu'da sözleşmeli ve eğitim verdikleri 8 bin 200 çiftçi ile 18 ilde 1,7 milyon hektarda üretim yaptıklarını dile getiren Çağrı Eşmekaya, çiftçilerin organik ve sertifikalı olarak yetiştirdikleri ürünlerini alarak, Ankara Sincan'da Başkent OSB'de bulunan fabrikalarında soğuk sıkım yöntemi ile suyunu çıkardıklarını belirtti. Eşmekaya, yeni yatırımlar ve Endüstri 4.0 teknolojisi ile meyve işleme hattı kapasitelerini günlük 240 tona, şişe dolum kapasitelerini ise günlük 480 bin adete yükselttiklerini bildirdi.

Flaş pastörizasyon yöntemine tabi tutarak şişeleme yaptıklarını açıklayan Eşmekaya, “Bu sayede ürünlerimiz 18 ay bozulmadan ilk günkü gibi kalabiliyor. Yani doğallıkla teknoloji birleştirdik; Elite Naturel ürünlerini ortaya çıkardık.” şeklinde konuştu.

Türkiye dünyanın organik pazarı oluyor

Organik gıda üretiminde Türkiye için büyük fırsatlar olduğunu belirten Çağrı Eşmekaya, Türkiye’de bulunan organik tarım arazilerinin değerlendirilmesiyle ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağını söyledi.

ABD’deki sertifikalandırılmış organik tarım alanlarının, toplam yüzölçümün yüzde 5’inden daha küçük ve ürün çeşidinin de çok az olduğunu belirten Eşmekaya, “Türkiye’de 7 coğrafi bölgedeki organik tarım alanlarında 60 farklı sebze ve meyveyi organik olarak yetiştirebiliriz.” dedi.