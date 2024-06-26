Elite Naturel'in yeni fabrikası, kapasitesini yüzde 50 artıracak

Elite Naturel Organik Gıda Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Çağrı Eşmekaya, yeni yatırımları hakkında açıklamalarda bulundu:

“Polatlı’da kurulan yeni fabrikamız, yalnızca üretim kapasitemizi artırmakla kalmayacak, aynı zamanda sürdürülebilirlik hedeflerimize de büyük katkı sağlayacak. Bu yatırımla, yerel ve uluslararası pazarlarda daha güçlü bir konuma gelmeyi hedefliyoruz. Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzakdoğu pazarlarındaki varlığımızı artırarak, organik ve sağlıklı atıştırmalık ürünlerimizi daha geniş kitlelere ulaştıracağız.”

Hedef: Yıllık ciroda yüzde 25 artış

75-100 kişilik istihdam sağlayarak bölge ekonomisine önemli bir katkı da sunacak olan fabrikada, insan kaynakları, idari işler, üretim, kalite ve Ar-Ge alanlarında hizmet verecek olan personel, fabrikanın dört ana üretim hattında görev yapacak. Konsantre, meyve işleme, freeze dry ve air dry hatlarında; meyve ve sebzelerin ön işleme ve dönüşüm ürünleri, meyve ve sebze konsantreleri, dondurularak kurutulmuş taze meyve ve sebzeler, fonksiyonel atıştırmalıklar, smoothie karışımları, kurutulmuş meyve ve sebze cipsleri, fonksiyonel krakerler ve posa kurutma ürünleri üretilecek.

Fabrikanın üretime geçmesiyle birlikte yıllık ciroda yüzde 25 oranında artış bekleniyor. Bu artışın özellikle Avrupa, Kuzey Amerika ve Uzakdoğu pazarlarındaki büyüme hedefini desteklemesi öngörülüyor.

"Doğaya karşı sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz"

Sürdürülebilirlik politikaları çerçevesinde, fabrikada güneş enerjisi sistemi projeleri uygulanacak ve biyolojik arıtma tesisi sayesinde hatların temizlenmesinde kullanılan sular arıtılarak doğaya geri kazandırılacak. Ayrıca, meyve ve sebze işlemelerinden çıkan posalar, freeze dry ve air dry hatlarında atıştırmalık veya çay ürünleri için kurutulmuş posalara dönüştürülecek. Bu posaların pet ürünleri olarak kullanılması hedefleniyor. Karbon emisyonunu azaltmak için gerekli tedbirler ve uygulamalar üzerinde de çalışmalar yürütülüyor.

Eşmekaya, şirketin sürdürülebilirlik hedeflerine olan bağlılığını vurgulayarak: “Yeni fabrikamız, çevresel etkileri en aza indirme ve sürdürülebilir büyüme hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir adım. Müşterilerimize daha kaliteli ürünler sunarken, doğaya olan sorumluluğumuzu da yerine getireceğiz” dedi.