Elite World Hotels, Güvenli Turizm Sertifikası aldı

03 Temmuz 2020

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort ve Elite World Marmaris otelleriyle misafirlerini ağırlamaya devam eden Elite World Hotels, “Güvenli Turizm Sertifikası” ile turizm sektöründeki hizmetlerini en üst düzeye taşıdı. Elite World Hotels, Türkiye Turizm ve Geliştirme Ajansı tarafından önerilen sertifikasyon programı çerçevesinde; “Konaklama tesisleri ve tesisler bünyesinde yer alan yeme ve içme ünitelerinde pandemi süresince uygulanacak COVID- 19 ve hijyen uygulamaları değerlendirme kriterleri” kapsamında istenen kriterleri yerine getirerek, sertifikayı almaya hak kazandı.

Dünya Sağlık Örgütü’nün konaklama sektörü ile ilgili direktifleri ve TC. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu’nun açıklamaları ve tavsiyeleriyle yeni döneme büyük bir titizlikle hazırlandıklarını söyleyen Elite World CEO’su Ünsal Şınık, aldıkları sertifikanın süreklilik arz etmesi ve önlemlerinin en üst düzeyde devam etmesi için çalışmalarının her geçen gün hassasiyetle devam edeceğini açıkladı.

Elite World Hotels zincirinin diğer halkaları arasında yer alan Elite World Asia, Elite World Van ve Elite World İstanbul otelleri için de sertifika başvurusu gerçekleştirilerek, temmuz ayı içinde denetimden geçilmesi bekleniyor.

Elite World Hotels, Elite World Care (COVID-19 Anti Risk Ekibi) adı verilen 12 kişilik özel ekiple yeni süreçte aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmelerine devam ediyor. Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort ve Elite World Marmaris otellerinde toplam kapasitelerin yüzde 50’si oranında misafir ağırlanırken, daha geniş sosyal mesafeli alanlarda daha güvenli ve daha ferah bir tatil ayrıcalığı ile hizmet veriliyor.