Elite World Hotels, tüm otelleriyle hizmete hazır

25 Ağustos 2020

Elite World Hotels, koronavirüs salgını nedeniyle kısa bir ara verdiği otelcilik faaliyetlerine, zincir otellerinde aldığı önlemler ve güvenlik tedbirleriyle misafirlerini ağırlamaya hazır olduğu bildirdi.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamaya göre Elite World Hotels; zincirinde yer alan Elite World Sapanca, Elite World Marmaris, Elite World İstanbul ve Elite World Van’ın ardından 31 Ağustos 2020 itibarıyla Elite World Asia, Elite World Business ve Elite World Europe otelleri ile devam ediyor. Açıklamada, Elite World Hotels zincirinde yer alan tüm otellerin güvenli turizm sertifikasına sahip olduğu, yüksek önlem ve güvenlik tedbirleriyle hizmetlerini sürdürdüğü vurgulandı.

İş amaçlı toplantılara da ev sahipliği yapacak

İstanbul Maltepe’de bulunan Elite World Asia'nın, Florya’da bulunan Elite World Business'ın ve Halkalı Basın Ekspress yolu üzerinde yer alan Elite World Europe'un konum itibarıyla önemli avanajlara sahip olduğunun belirtildiği açıklamada, söz konusu otellerin tatil amaçlı konaklamaların yanı sıra iş amaçlı buluşmalara ve toplantılara da ev sahipliği yapmaya hazırlandığı aktarıldı.

Açıklamada, Elite World CARE adındaki ekipleriyle aktif bir şekilde denetleme ve değerlendirmelerini devam ettiren Elite World Hotels'in zincir otellerinde misafirlerini yüzde 50 doluluğu aşmayacak şekilde ağırlayacağı bilgisine yer verildi.