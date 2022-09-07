Elite World Hotels’de Gaziantep yemekleri günü
Elite World Hotels, Küçükyalı ve Basın Ekspress Yolu’ndaki otellerinde Gaziantep yemekleri günü düzenliyor. 19 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinlikte misafirler, Gaziantep mutfağına ait lezzetleri deneyimleme şansına sahip olacak.
Elite World Hotels, 19 Eylül - 1 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Yöresel Yemek Günleri etkinliğine ev sahipliği yapacak.
Küçükyalı’daki Elite World Asia ve Basın Ekspress Yolu’ndaki Elite World Europe Otelleri’nde bulunan The Grill Ocakbaşı’nda gerçekleştirilecek etkinlikte misafirler, Gaziantep’e özel beyran, yuvalama çorbası, tereyağlı içli köfte, fındık lahmacun, kuru patlıcan dolması, simit kebap, Ali nazik, fıstıklı kebap gibi lezzetleri tatma şansına sahip olacak.