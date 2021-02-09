Elite World Hotels'ten iş dünyasına "hibrit toplantı" hizmeti

Türkiye’nin yerel otel zincirlerinden Elite World Hotels, dijitalleşmeye yönelik yeni girişimleriyle iş dünyasına çözüm sunmaya devam ediyor.

"Kurumsal etkinlik", "lansman", "bayi toplantıları", "ödül törenleri", "kongreler" gibi birçok etkinliği dijitale taşıyan Elite World Hotels, son teknolojiye sahip stüdyoları ve uzman reji ekibiyle iş dünyasına yönelik "hibrit toplantı" dönemini başlattı.

“Elite World’ün özel lezzetleri misafirlere ulaştırılacak”

Konuyla ilgili açıklama yapan Elite World Hotels CEO’su Eyüp Babür, Greenbox teknolojisi sayesinde istenilen mekandaymış gibi sunum atmosferi oluşturabildiklerini söyledi.

Elite World Otelleri olarak ‘Güvenli Turizm Sertifikası’na sahip olduklarını da belirten Babür, "Dolayısyla geniş alanlarda, daha güvenli ve hijyenik bir ortamda, sosyal mesafeli buluşmalara ve organizasyonlara ev sahipliği yapabiliyoruz. Bunun yanına dijital yayıncılığın gücünü de ekledik. Böylece hibrit toplantılar için uygun bir ortam oluşturduk. Ayrıca konuklarımız eşsiz lezzetlerimizi ve konforlu odalarımızı yerinde deneyimleyebilecekler. Organizasyonlarımıza dijital ortamda katılanlara ise Türkiye’de bir ilk olarak otelimizin lezzetlerinin özel kutularda ulaştırılması sağlanacak.” dedi.