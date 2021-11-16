Elite World Otelleri’ne 19 uluslararası ödül

Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri, ödüllerine yenilerini eklemeye devam ediyor. 2021 Haute Grandeur Global Excellence Awards tarafından Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort 4, Fit Life Spa & Wellness markası ise 15 ödüle layık görüldü.

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort “En İyi SPA”, “En İyi İş Oteli”, “En İyi Tasarım Oteli”, “En İyi Destinasyon Düğün Oteli” olmak üzere 4 kategoride, Fit Life Spa & Wellness markası ise 15 kategori olmak üzere toplam 19 ödül almaya hak kazandı.

Ayrıca The World Luxury Awards tarafından da 2 farklı kategoride ödüle layık görülen Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, Luxury Conference & Event Hotel ve Luxury Wellness Centre kategorisinde bölge birinciliği ödülünü aldı.

"Uluslararası otel zinciri olma yolunda ilerliyoruz"

Elite World Hotels Satış & Pazarlama Koordinatörü Emel Elik Bezaroğlu, konuya ilişkin şunları söyledi: “Elite World Hotels olarak yeni ödüller kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uluslararası otel zinciri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca hizmet kalitemizi, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve mevcut konumumuzu üst seviyelere taşımak için yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye’nin en iyi uluslararası otel zincirlerinden biri olurken misafirlerimizle, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte büyük ve mutlu bir aile olmayı hedefliyoruz.” dedi.