Elite World, sağlık turizmine 650 milyon lira yatırdı

24 Ekim 2019

Elite World Hotels, Sapanca’da açtığı 650 milyon liralık otelle, sağlık turizmine girdi. Ağırlıklı olarak şehir otelciliği yapan yerel zincir Elite World Sapanca, 500 odaya sahip. Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, “Uçak krizi nedeniyle Rusya’daki otel yatırımını ertelemiştik. Bu dönemde yurtiçine iki otel yaptık” dedi. Ağırlıklı olarak şehir otelciliği yapan yerel zincir Elite World Hotels’in Sapanca’daki yeni otel yatırımı kapılarını açtı. Yaklaşık 8 bin metrekare wellness ve spa alanı ile iddialı olan otel, 650 milyon TL’lik yatırım ile hayata geçti. Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, 500 odası ve 1000 yatak kapasitesiyle de dikkat çekiyor.

Elite World Hotels Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, Wellness özelliklerini şöyle anlattı: “Otelimizde bölgenin ilk ve tek biyolojik göleti, Türkiye’nin ilk tuzlu su ısıtmalı açık havuzu, var. Spa'da Türkiye’de bir ilk olan 5-15 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren ‘Kid’s Own Spa’ bulunuyor. Havuzlarda, titreşim terapisi bile bulunuyor. Açık havada yer alan sıcak sulu havuzumuzda konuklar kar yağarken bile havuza girilebiliyor. Özel olarak tasarlanmış kneipp yürüyüş havuzları, yağmur koridorları, saman terapi odaları, açık havada sıcak tuzlu su lagünleri ile açık hava sauna ve açık hava buhar odaları sunuyoruz. Masaj ve cilt bakımının ötesinde; wellness ve spa programları sunan bölgemizdeki ilk ve tek otel olmakla beraber programlarımızda bütünsel bir yaklaşımla oluşturduğumuz Watsu, ses şifası ve meditasyonlar yer alıyor.”

Hedef: Kongre turizmini sağlıkla birleştirmek

Sapanca’yı kongre merkezi yapmayı hedeflediklerini söyleyen Emel Elik, “Sapanca’ya kongre segmenti getirecek altyapıyı oluşturduk.

Toplamda 2 bin 200 metrekare sütunsuz 1 kongre ve 18 farklı büyüklükte 3 bin kişi kapasiteli toplantı salonlarımız bulunuyor. Farklı illerde gerçekleşen kongreleri ve büyük etkinlikleri Sapanca’ya kazandırmayı amaçlıyoruz. Kongre katılımcıları için tesiste eğlence parkı, green garden başta olmak üzere aktiviteler yapılacak. Ayrıca 22 dönüm orman arazi var. Burası paintball, yürüyüş gibi sportif faaliyetlere imkan verilecek. Aktivite alanlarımız ise; Game Arena, bowling, Kids Club, biyolojik gölet, tenis kortları, basketbol sahası, açık havuz, macera parkları ve Aquapark’tan oluşuyor.”

Bezaroğlu, 8 otelleri ve 4 bin 200 yatak kapasiteleri bulunduğunu belirterek “Bu yıl için yüzde 80 doluluk hedeflemiştik. Ancak yılsonu yüzde 70’i yakalayacağız. Sapanca için 850 TL’den başlayan fiyatlarla duyuru yaptık. Ama bu çeşitli paketlerde değişkenlik gösteriyor. Sapanca’da 2020-2024 yılları arasında çok iyi olacak ve ortalama yüzde 70 doluluk bekliyoruz. Misafir profilinde üst segmenti hedefliyoruz. Sapanca’ya mevcut pasta yerine, yeni pazarlar kazandırmayı planlıyoruz. İç pazara artı olarak Avrupa başta olmak üzere yabancı pazarları almak istiyoruz. Sapanca’yı

Rusya ve Orta Doğu pazarı tercih ediyor” dedi.

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort’ta başta Sapanca olmak üzere; Kocaeli ve Sakarya şehirlerinde yaşayan çalışanlar ile birlikte 428 kişiye istihdam sağladıklarını anlatan Elite World Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Coşkun Elik, ağırlıklı turizm ve otelcilik öğrencileri ve yeni mezunlar ile çalıştıklarını belirtti. Elite World Hotels CEO’su Ünsal Şınık, İtalyan çadır kampı olarak bilinen 44 dönüm arazi içinde hayata geçen otel için ağaç kesilmediğini, ilave olarak 600 ağaç dikildiğinin altını çizdi.

Turquality'deki ilk otel zinciri

Turquality programından yararlandıklarının altını çizen Ünsal Şınık şu bilgileri verdi: “Yurtdışında marka olarak pazarlama bacağından yararlanan yararlanan ilk yerli otel zinciriyiz. Turquality’in kurallarını otel yapısı ile uyumlu hale getirmeye çalıştık. Konaklama sektöründe ilk olduk. Önümüzdeki yıl Turquality’in bir üst kategorisine geçmeyi hedefliyoruz. Gelecek yıldan itibaren büyüme planımızı Franchising ve management yöntemleri ile geliştireceğiz. Marka verme, kiralama veya işletme şeklinde çalışacağız. Otel zinciri olarak olgunlaştık. Yurtdışından 3-4 talep var, değerlendireceğiz. Asıl işimiz şehir otelciliği. Bu alanda gelişeceğiz. Franchising ve management takvimine göre alt marka yaratabiliriz.”

Rusya’yı erteledi , Türkiye’de iki otel açtı

Çoşkun Elik, Rusya’nın St.Petersburg kentinde 7 yıl önce otel yapmak için 2 arsa aldıklarını ve 600 odalı ve deniz kıyısında 200 odalı olmak üzere iki otel yapacacaklarını belirterek “Uçak krizi ile projeyi durdurduk. Bütün izinleri almıştık. Yurtiçi yatırımlara dönerek Küçükyalı ve Basın Ekspress Yolu’nda iki otel yaptık. Şimdi ise durumlar düzeldi, 2023’te St.Petersburg’taki oteli yapacağız” dedi.