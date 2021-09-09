Elite World Sapanca, global çapta 19 ödül aldı

Türkiye’nin yerel otel zinciri Elite World Otelleri, sunduğu hizmetlerle ödüllerine yenilerini ekledi. Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, ‘2021 Haute Grandeur Global Excellence Awards’ ödüllerinde “en iyi SPA”, “en iyi iş oteli”, “en iyi tasarım oteli”, “en iyi destinasyon düğün oteli” olmak üzere 4 kategoride, Fit Life Spa & Wellness markası ise 15 kategori olmak üzere toplam 19 kategoride ödül almaya hak kazandı.

“Uluslararası otel zinciri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz”

Tüm dünyada yaşanan pandemi döneminde global çapta böyle bir ödül almaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Elite World Hotels CEO’su Eyüp Babür, “Uluslararası otel zinciri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca hizmet kalitemizi, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve mevcut konumumuzu üst seviyelere taşımak için yatırımlarımızı artırıyoruz. Türkiye’nin en iyi uluslararası otel zincirlerinden biri olurken; misafirlerimizle, iş ortaklarımız ve çalışanlarımızla birlikte büyük ve mutlu bir aile olmayı hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.