Elite World Sapanca’ya uluslararası ödül

Elite World Sapanca Convention & Wellness Resort, yeni bir uluslararası ödül aldı. Elite World Sapanca son olarak 2022 International SPA & Beauty Awards’ta, Best Turkish SPA kategorisinde ödül almaya hak kazandı.

Ödüle ilişkin açıklama yapan Elite World Hotels Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emel Elik Bezaroğlu, “Elite World Hotels olarak yeni ödüller kazanmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Uluslararası otel zinciri olma yolunda emin ve güçlü adımlarla ilerliyoruz. Ayrıca hizmet kalitemizi, başarılarımızı sürdürülebilir kılmak ve mevcut konumumuzu üst seviyelere taşımak için yatırımlarımızı artırıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızı gerçekleştirirken misafir memnuniyetimizi en üst düzeyde tutmak bizim en önemli misyonumuz. Konuklarımıza hayallerinin ötesinde bir deneyim yaşatmak için sürekli çalışıyoruz.” dedi.