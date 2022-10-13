Elkon, BAUMA öncesi Almanya’da 3 beton santrali kuracak

Bu yıl 33’üncüsü gerçekleşecek olan Uluslararası İnşaat Makineleri, İnşaat Malzemesi Makineleri, İnşaat Araçları ve Madencilik Makineleri İhtisas Fuarı (BAUMA) 24 - 30 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Almanya’nın Münih şehrinde yapılacak fuarda Türkiye’den Elkon da yer alacak. Elkon Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alpagut’un iş ortakları ile birlikte dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerini ağırlayacakları fuarda, en yeni Elkon beton santralleri de ilk kez görücüye çıkacak.

Son teknoloji ürünlerini ilk kez tanıtacak

Fuara ilişkin bilgi veren Alpagut, yeni nesil Elkomix-135 Quick Master kompakt beton santralinin tamamen yenilenen tasarımıyla fuarda yer alacağını söyledi. En çok talep gören modelleri arasında yer alan Elkomix-135 Quick Master’ın mevcut faydalarının yanı sıra birçok yeni avantajı da beraberinde getirdiğini kaydeden Alpagut, bu yıl büyük bir ilgi görmesi beklenen bir diğer modellerinin ise kurulum gerektirmeden her yerde beton üretmeye hazır olan yeni Mix Master-30 Ultra Mobil Beton Santrali olacağını aktardı.

“Almanya'nın 3 farklı şehirde beton santrali kuruyoruz”

Alpagut, FS.904/1 numaralı dış alanda yer alan stantlarında enerji verimliliği ve geri kazanımı, endüstri 4.0, yapay zeka, yeşil beton üretimi gibi beton üretimindeki son yenilikler hakkında bilgi vereceklerini anlattı.

Elkon’un Almanya dahil 130 ülkede yoğun şekilde çalıştığına dikkat çeken Alpagut, fuar öncesi Almanya'da iki farklı lokasyonda iki beton santrali kurulumlarını tamamlamak üzere olduklarını, üçüncü santralin kurulumuna ise Bavyera eyaletinde kısa zaman önce başladıklarını açıkladı. Alpagut, tamamen özel bir tasarımı olan Prekast Beton Santrali’nin uzun yıllardır karbon nötr faaliyet gösteren ülkenin önde gelen şirketlerinden biri için üretildiğini söyledi.

Enerji verimliliğinin en üst düzeyde sağlandığı bu son teknoloji beton santralinde, enerji geri kazanımı ve optimizasyonu için en son teknolojilerin de kullanıldığını kaydeden Alpagut, “Daha birçok ileri teknolojinin kullanıldığı son teknoloji özel yapım beton santrali, 2023 yılı başında beton üretimine başlayacak.” dedi.