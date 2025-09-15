Elon Musk 1 milyar dolarlık Tesla hissesi aldı, hisse fiyatı sıçradı

Tesla CEO’su Elon Musk, uzun bir aradan sonra yeniden Tesla hissesi satın aldı. 12 Eylül’de gerçekleştirilen işlemde Musk, 2,57 milyon Tesla hissesini 372 – 396 dolar aralığındaki fiyatlardan alarak yaklaşık 1 milyar dolarlık yatırım yaptı.

Hisseler sert yükseldi

Musk’ın bu hamlesinin ardından Tesla hisseleri piyasa öncesi işlemlerde yüzde 6,39 değer kazanarak 421,23 dolara yükseldi. Böylece şirket hisseleri, yatırımcıların gözünde yeniden güven tazeledi.

Son 3 ayda yüzde 25 artış

Tesla hisseleri son dönemde güçlü bir performans sergiliyor. Son 3 ayda yüzde 25’in üzerinde değer kazanan hisseler, Musk’ın alımıyla birlikte yükselişini hızlandırdı. Analistler, bu hamlenin şirketin uzun vadeli büyüme beklentilerine olan güveni yansıttığını belirtiyor.