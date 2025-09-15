Elon Musk milyonlarca Tesla hissesi satın aldı

Tesla CEO’su Elon Musk, şirket hisselerinde dikkat çeken bir alıma imza attı. 12 Eylül’de gerçekleştirilen işlem kapsamında Musk, 2,57 milyon adet Tesla hissesini açık piyasadan satın aldı.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) yapılan bildirimde, alımın hisse başına 372,370 – 396,540 dolar arasında değişen fiyatlardan yapıldığı kaydedildi.

Piyasalar Musk’ın hamlesini yakından izledi

Bu çapta bir alım, piyasalarda geniş yankı uyandırdı. Uzmanlar, Musk’ın bu adımının Tesla’ya olan güvenini pekiştiren bir işaret olduğunu değerlendiriyor. Musk’ın alımı, yatırımcılar arasında da şirketin uzun vadeli büyüme potansiyeline yönelik beklentileri güçlendirdi.